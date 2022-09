Kyrie Irving : « J’ai renoncé à plus de 100 millions de dollars sur quatre ans en refusant de me vacciner »

On pensait, au début de l’été, qu’il ferait ses valises mais Kyrie Irving est toujours aux Nets. Comme Kevin Durant d’ailleurs… Le meneur All-Star a fait jouer sa « player option » et il touchera 36.5 millions de dollars cette saison. Après une saison passée essentiellement sur le bord de la touche, il a révélé qu’il avait refusé une prolongation de contrat il y a un an à cause de son statut vaccinal. Il a même parlé d’ultimatum de la part de ses dirigeants.

« J’ai renoncé à plus de 100 millions de dollars sur quatre ans en décidant de ne pas me vacciner, et c’était un choix » a-t-il expliqué. « Que je sois vacciné ou pas, il existe toujours un niveau d’incertitude quant à votre avenir, et je me suis retrouvé dans une situation où je pouvais réellement perdre mon travail pour cette décision. »

Kyrie Irving assure qu’il pensait vraiment prolonger son bail aux Nets au début de la saison dernière, comme Kevin Durant l’a fait. « On devait tout boucler avant le training camp de la saison passée, et ça ne s’est pas fait à cause de son mon statut vaccinal, le fait de ne pas être vacciné. J’ai compris à ce moment-là qu’il fallait que je fasse avec, et franchement, c’était une pilule difficile à avaler. »

Bientôt « free agent » en NBA et sur le marché des chaussures

Du côté de la direction, on assure qu’on n’a jamais mis le couteau sous la gorge du joueur. Simplement, avec les obligations vaccinales imposées par la ville de New York, il devenait impensable d’offrir autant d’argent à un joueur dont la présence même au sein de l’équipe devenait compliquée à anticiper…

« Il n’y a pas eu d’ultimatum », a déclaré Sean Marks. « Encore une fois, cela consiste à dire qu’on veut des gens qui sont fiables, des gens qui sont là, et qui sont responsabilisés. Nous tous : le personnel, les joueurs, les entraîneurs, tout ce que vous voulez. Il ne s’agit pas de donner à quelqu’un un ultimatum pour se faire vacciner. C’est un choix complètement personnel. Je soutiens Kyrie. Au final, nous sommes heureux que Kyrie soit de retour ici. Ce que je retiens de la conférence de presse qu’il a donnée ce matin, c’est qu’il est impliqué. Il a conscience que pour être free agent et obtenir ce qu’il veut, il va devoir faire preuve d’engagement sur le terrain. »

Du côté du joueur, on répète qu’on ne pensait pas que le fait de ne pas être vacciné le mettrait sur la touche.

« J’ai compris tous les arguments des Nets » conclut Kyrie Irving. « Je les respecte, mais je n’ai pas apprécié que le fait de ne pas être vacciné devienne d’un seul coup un stigmate pour ma carrière, qu’on dise que j’étais prêt à tout lâcher pour être la voix des sans-voix. Ce n’était pas ma seule intention, d’être la voix des sans-voix, il s’agissait surtout de m’en tenir à quelque chose qui allait être plus grand que moi. »

Désormais, les obligations vaccinales ont été levées et le meneur peut donc retrouver son équipe à plein temps, sur tous les terrains. La différence, c’est qu’il sera free agent à la fin de la saison et qu’il pourrait perdre beaucoup plus que 100 millions de dollars puisque Nike ne souhaiterait pas continuer à travailler avec lui…