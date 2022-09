La KD 15 rend un subtil hommage aux Nets

Les New Jersey Nets avaient innové lors de la saison 1990/91 en se parant d’un maillot « Tie Dye » bleu accompagné de blanc et de rouge. Plus de trente après, un clin d’œil similaire a été incorporé à la KD 15 « Black Tie Dye ».

Le modèle est habillé d’une tige noire et d’une semelle en bleu foncé et noir. Ce sont sur les logos « Swoosh », ceux du joueur sur la languette, l’unité Air Zoom et l’intérieur du col que Nike a de nouveau fait appel aux couleurs de ce maillot mythique, en bleu et rouge.

Ce coloris de la KD 15 ne dispose pas encore d’une date de sortie officielle.

(Via NiceKicks)

