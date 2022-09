Matisse Thybulle vise le trophée de « Most Improved Sixer »

C’était une drôle de saison 2021/22 pour Matisse Thybulle : alors qu’il réalisait jusqu’alors le meilleur exercice de sa jeune carrière, l’ailier de Philadelphie a ensuite calé sur la fin, en playoffs, à cause de son statut vaccinal.

On se rappelle en effet que les Sixers ont affronté les Raptors au premier tour, alors que le Canada imposait que les basketteurs venus des Etats-Unis soient vaccinés contre le Covid-19 pour entrer sur son sol (une mesure désormais levée). Ce qui n’était pas le cas de Matisse Thybulle, qui a alors manqué les trois rencontres jouées par Philadelphie dans la Scotiabank Arena de Toronto.

Résultat : pour des questions de continuité, l’Australien a perdu sa place de titulaire au profit de Danny Green pour le reste des playoffs, alors qu’il avait démarré 50 des 66 rencontres jouées en saison régulière, et il admettait même par la suite qu’il avait plus largement perdu confiance en lui et en son jeu.

Focus sur l’attaque…

Une raison logique pour attaquer l’intersaison avec un surplus de motivation. Et c’est exactement ce que l’ancien joueur de la fac’ de Washington a fait, en plaçant notamment le curseur sur son jeu offensif.

D’abord en travaillant avec Damian Lillard pour améliorer son tir extérieur, puis avec DeMar DeRozan pour aiguiser son dribble et ses finitions au cercle.

« Je suis vraiment fier de mon travail. » a ainsi déclaré Matisse Thybulle, qui affirmait aussi s’être épaissi de plus de 3 kilos. « J’ai travaillé plus dur et intensément que tous mes étés précédents. Et j’ai eu une réunion avec Coach Rivers plus tôt dans la semaine, je lui ai dit que jamais je ne m’étais à ce point investi. C’est un sentiment différent, quand on voit à quel point on se donne tellement plus pour progresser. »

Des propos corroborés par ce même Doc Rivers. « Pour faire court, je dirais que je ne peux pas être plus satisfait de la manière dont ‘Tisse a abordé son été. Il a été un des bosseurs les plus acharnés. Il a travaillé à la fois sur les points où il doit progresser sur le terrain, mais aussi sur son corps et sa puissance » déclarait ainsi le coach des 76ers, alors que Daryl Morey ajoutait que l’Australien avait « bossé sur son jeu pendant des heures, et son travail va payer prochainement. »

… et sur une prolongation de contrat

En somme, Matisse Thybulle semble s’être bien remis à l’endroit du point de vue mental, après une fin de saison précédente pénible. Surtout, il semble décidé à franchir un cap en attaque, alors qu’il n’a toujours pas montré de vrais progrès dans ce domaine, à l’aube de sa quatrième saison dans la cité de l’amour fraternel.

Une prise de conscience importante pour celui qui répond « absolument » quand on lui demande s’il mérite la potentielle prolongation de contrat de 188 millions de dollars sur cinq ans à laquelle il est éligible.

« J’ai été titulaire pendant plus d’une moitié de saison dans une des meilleurs équipes de NBA, qui avait des sérieuses aspirations de titre. Je ne pense que ce soit à minimiser. Donc je pense que mérite absolument cette prolongation. […] Maintenant, c’est à moi de jouer. C’est à moi de montrer tout ce dont j’ai parlé, de montrer ce sur quoi j’ai travaillé » a-t-il ainsi conclu.