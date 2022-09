Kyle Kuzma a des liens de longue date avec les nouveaux meneurs de Washington

Actifs durant l’intersaison, les Wizards ont particulièrement renforcé leur poste 1, puisqu’ils ont recruté Monte Morris en provenance de Denver, et Delon Wright via la « free agency ». A priori, le premier est amené à être le meneur titulaire aux côtés de Bradley Beal dans le « backcourt », quand le second devrait logiquement être sa doublure.

Mais pour Kyle Kuzma, le prisme est différent et dépasse largement le cadre de réflexions techniques ou tactiques. Car pour l’ailier des Wizards, l’arrivée des deux meneurs dans la capitale américaine représente surtout l’opportunité d’être réuni avec deux amis de longue date.

En premier lieu avec Monte Morris, un natif du Michigan comme Kyle Kuzma. Les deux se connaissent depuis l’école primaire, une époque durant laquelle les professeurs veillaient à ce qu’ils ne soient pas assis l’un à côte de l’autre en classe, car « on foutait le chaos » selon les dires de l’ancien joueur des Lakers.

« Et aujourd’hui, nos casiers sont voisins dans un vestiaire d’une équipe NBA. Ça me donne des frissons rien que d’en parler, car je me dis qu’il y a un tas de gamins dans ce monde qui rêvent peut-être de la même chose avec leur meilleur ami » déclarait ainsi Monte Morris, lors du « Media Day » des Wizards. « Nous, on l’a fait, on a montré que c’était possible d’y parvenir. »

Plus tard, Kyle Kuzma a ensuite rencontré Delon Wright. C’était lors de la saison 2014/15, quand les deux joueurs étaient coéquipiers chez les Utes de Utah, en NCAA. Plus âgé de trois ans, le meneur passé par Toronto, Memphis ou encore Atlanta était un « senior » (joueur de quatrième année) de renom, quand Kyle Kuzma n’était lui qu’un « freshman » (première année) qui peinait à se faire une place dans la rotation de l’équipe.

« Delon, c’est un gars dont je m’inspirais quand on était à l’université. » confiait à ce propos « Kuz ». « Cette saison-là, il avait remporté le trophée Bob Cousy [qui récompense le meilleur meneur de la saison NCAA, ndlr], alors que je n’étais qu’un ‘freshman’ qui ne jouait même pas 10 minutes par match. Donc j’ai été un témoin privilégié de sa domination méthodique à la fac’. J’ai tellement appris de lui. »

Des années plus tard, voila donc Kyle Kuzma réuni avec les deux meneurs, des amis de longue date. Trois joueurs qui vont désormais unir leurs forces pour tenter d’emmener les Wizards le plus loin possible.