Kristaps Porzingis surmotivé par le classement ESPN

Très bon lors des fenêtres internationales en leader de la Lettonie, Kristaps Porziņgis a confirmé qu’il était revenu à son meilleur niveau, et on en avait déjà eu un aperçu en fin de saison, après son arrivée aux Wizards.

Dans une fin de saison compliquée, il n’a pas eu le temps de bosser ses automatismes avec Bradley Beal et Kyle Kuzma, et ce sera donc l’une de ses priorités de la présaison.

« Je pense que je colle très bien à Brad et Kuz. Je suis là pour être utile, pour aider à gagner des matches. Je veux gagner, et je suis prêt à faire le nécessaire pour gagner, et c’est tout. J’ai hâte d’être cette année. J’ai hâte de dépasser les attentes et de faire du bruit. »

Autre mission : faire taire les observateurs comme ceux d’ESPN qui viennent de le classer à la 86e place de leur classement annuel des meilleurs joueurs NBA.

« Cette année, j’arrive avec une pression supplémentaire en raison du classement ESPN » a confirmé Kristaps Porziņgis en conférence de presse. « J’utilise ça comme un carburant, de l’énergie, et j’ai hâte de montrer ce que je peux faire, de rappeler à tout le monde ce que je peux faire des deux côtés du terrain. »

Moins de kilos pour dominer en défense

Pour y parvenir, KP a perdu quelques kilos, et il estime que c’était important pour redevenir le joueur qu’il était, choisi pour le All-Star Game en 2018 avant de se blesser au genou. « Franchement, j’ai réalisé que ce surpoids ne m’aidait pas vraiment… J’ai besoin d’être costaud et léger. C’est comme ça que je me sens le mieux« .

Plus particulièrement en défense où le Letton veut profiter de sa mobilité pour dominer dans la peinture.

« Défensivement, cela va de pair avec la mobilité et le fait d’être un peu plus léger » poursuit Kristaps Porziņgis. « Je veux redevenir un joueur de premier plan dans la protection du cercle. C’est ce que j’essaie de faire chaque saison, mais j’avais l’impression de ne pas avoir la même rapidité au niveau des appuis et d’être capable d’être explosif. Donc je pense qu’avec moins de kilos et des jambes costaudes, je vais pouvoir redevenir aussi mobile que je dois l’être pour être un défenseur de premier plan. »