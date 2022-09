La suspension d’Ime Udoka découle de l’enquête menée par un cabinet d’avocats indépendant

Wyc Grousbeck, le propriétaire des Celtics, et Brad Stevens, le président des opérations basket, sont apparus devant la presse pour répondre aux questions suite à la suspension de leur coach, Ime Udoka.

Le premier a précisé que les Celtics avaient appris la liaison de leur entraîneur avec une membre de son staff durant l’été, et qu’un cabinet d’avocats indépendant a été engagé pour mener une enquête approfondie, et regrettant au passage les fuites dans la presse, « qui font partie de la NBA », des derniers jours.

Le propriétaire n’a pas voulu détailler les raisons de la suspension, mais il a précisé qu’Ime Udoka avait enfreint plusieurs points du règlement interne du club et que sa sanction financière « serait massive ».

Wyc Grousbeck a également ajouté qu’il avait discuté de cette décision avec Ime Udoka lui-même, ce dernier en acceptant la sentence. De son côté, Brad Stevens a surtout insisté sur le sort des femmes employées par la franchise, et dont plusieurs ont été malmenées sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Brad Stevens veut surtout protéger les femmes de la franchise

« Nous avons beaucoup de femmes talentueuses dans notre franchise et hier a été une journée très difficile pour elles », a déclaré un Brad Stevens très ému. « Personne ne peut contrôler les spéculations sur Twitter et les conneries qui y pullulent. Mais nous avons une responsabilité en tant que franchise de nous assurer de les soutenir en ce moment. Car beaucoup de personnes ont été traînées dans la boue de manière injuste dans cette histoire. »

Brad Stevens, qui n’a pas voulu revenir sur le banc, a également été forcé d’évoquer les arrestations de son nouveau coach par intérim, Joe Mazzulla, quand il était joueur universitaire à West Virginia.

En 2008, il avait été arrêté pour s’être notamment battu avec la police à un match des Pittsburg Pirates. En 2009, il aurait attrapé une femme par le cou dans un bar… Des incidents alcoolisés qui remontent à la surface.

« Je connais Joe depuis qu’il est arrivé aux Red Claws, quand ils s’appelaient encore les Red Claws [maintenant Maine Celtics], en 2013 ou en 2014. Il a ensuite coaché à Fairmont State et je l’ai fait intervenir dans un de mes camps et on a gardé le contact. Quand on a pensé à l’embaucher, j’ai fait mes recherches sur son passé et ces incidents à la fac, et ce qu’il en est ressorti, c’est que je crois fort en lui. On en a discuté bien souvent tous les deux. Il travaille avec nous depuis trois ans et je pense même que ce qu’il a vécu a fait de lui qui il est maintenant. »

À une semaine du camp d’entraînement, les dirigeants de Boston ont confirmé leur confiance en leur coach intérimaire. Mais il en faudra certainement plus pour retrouver la sérénité chez les derniers finalistes…