La FIBA autorise les terrains en verre LED pour ses compétitions

Il n’y a pas que la NBA qui modifie par petites touches ses règlements d’année en année, et du côté de la FIBA, on apprend qu’il sera bientôt possible de jouer sur un sol en… verre ! Les plus grandes compétitions internationales, comme les Jeux olympiques, la Coupe du monde, la Basketball Champions League ou l’Eurobasket pourraient donc prochainement se disputer sur des terrains en verre LED.

Déjà autorisé dans les compétitions de niveau 2 (tournois et compétitions nationales), ce sol interactif est d’abord une aubaine pour les sponsors puisqu’il est possible d’afficher des animations et des logos directement sur le terrain, et de les modifier en temps réel lors des temps-mort ou à la mi-temps. C’est aussi un revêtement idéal pour les animations d’avant-match ou à la mi-temps.

Mise en place du « coach challenge »

C’est déjà visible en Chine ou au Japon, et l’autre avantage, non négligeable, c’est que ça permet de transformer un terrain de basket en un terrain de volley-ball ou de handball en un clic. On imagine même, qu’à terme, il sera possible d’avancer ou reculer la ligne à 3-points en fonction des compétitions. Tout se pilote depuis une tablette numérique, et les lignes sont tracées « virtuellement ».

Au niveau des sensations, pour les joueurs, c’est équivalent à un parquet classique et il n’y a aucun souci pour le rebond du ballon ou les courses. « Nous avons développé un sol sportif sans compromis en pensant d’abord à l’athlète » explique un dirigeant de la société allemande ASB Glassfloor. « Le sol comporte des points en céramique pour l’adhérence, qui offrent des niveaux de contrôle complètement équivalents sur toute la surface sans provoquer de brûlure de la peau lors de la chute ainsi qu’une plus grande élasticité pour le rebond de la balle. »

Deux autres changements entrent en vigueur à partir du 1er octobre :

– le « coach challenge » que l’on connaît bien en NBA

– la fin des fautes antisportives automatiques dans les deux dernières minutes d’un match et une éventuelle prolongation