Killian Hayes aborde sa saison avec la rage

Après deux saisons assez similaires et décevantes, malgré des opportunités dans le cinq majeur des Pistons, Killian Hayes est conscient qu’il doit encore convaincre. Cet été, il est donc resté loin de l’actualité des Bleus et de l’EuroBasket, afin de se concentrer sur sa carrière en club.

« J’ai travaillé tout l’été. La décision que j’ai prise de ne pas jouer l’Euro, c’était pour travailler, pour me concentrer sur la saison qui arrive », affirme-t-il à BeIN Sports. « J’ai bossé à Detroit et j’ai joué des matches d’entraînement à Los Angeles et à Miami, avec Stephen Curry, Trae Young, Collin Sexton, Terry Rozier. Donc je me sens bien, j’ai un bon état d’esprit et j’ai envie que la saison reprenne rapidement. »

Ces efforts estivaux seront-ils suffisants pour décoller en 2022/23 ? Le meneur de jeu a-t-il des objectifs particuliers en tête pour cette troisième saison ?

« Rien n’est donné à Detroit, donc il faut arriver au training camp en forme et avec la rage. Je connais mon rôle, je sais ce que les Pistons attendent de moi. Après, j’ai mes propres objectifs. Ils sont notés, je les garde pour moi. Il faut que je shoote mieux et que je sois plus régulier, et mentalement, je dois être agressif, sans trop réfléchir. »

Une des dates fortes de la saison régulière pour Killian Hayes, ce sera évidemment le 19 janvier 2023 car, ce soir-là, il affrontera les Bulls à Paris.

« J’ai hâte », confie le Français. « Mes amis et ma famille vont venir voir le match, donc je vais avoir besoin de beaucoup de tickets. Jouer un match NBA en France, c’est quelque chose qui va peut-être n’arriver qu’une fois dans ma vie, donc c’est une très grande opportunité. »