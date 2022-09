Jordan Clarkson : « C’est dur de redescendre du niveau où l’on était »

Après Rudy Gobert et Donovan Mitchell, est-ce que Jordan Clarkson sera le prochain à faire ses valises du côté de Utah ? Pour l’instant, c’est le nom de Bojan Bogdanovic qui circule le plus, mais l’ancien meilleur sixième homme de la NBA se prépare à tout. Il sait que la direction est lancée dans une grande reconstruction et que sa valeur marchande sera utile pour récupérer un jeune talent ou plusieurs choix de Draft.

« Franchement, on verra… Je suis prêt à tout » confie-t-il à Complex. « Je suis en NBA depuis neuf ans, et je suis une sorte de jeune vétéran. Quelle que soit la direction que les propriétaires et l’équipe essaient de prendre, je suis prêt pour ça. Si je porte un autre maillot dans une semaine ou si demain je reçois un appel téléphonique et que je dois revêtir un autre maillot, j’essaie simplement de gagner et d’amener l’équipe au niveau supérieur pour espérer remporter un titre un jour. C’est comme ça que je vois les choses. Si je suis ici dans l’Utah, je veux gagner. Je veux me battre pour les playoffs, essayer de mettre en place une équipe qui pourrait gagner quelque chose. »

Clairement, ce sera très compliqué d’accrocher les playoffs avec cet effectif recomposé, privé de ses deux All-Stars. « C’est dur de redescendre du niveau où l’on était. On a gagné pendant trois ans d’affilée. On avait le meilleur bilan de la ligue il y a deux ans. L’année dernière n’était pas la meilleure, mais on a quand même terminé dans les quatre premiers de l’Ouest. On avait une autre chance de gagner un championnat et tout a été gâché. C’est frustrant, mais demain est un autre jour et il faut trouver une solution. »

Pas de regrets sur l’époque aux Lakers

Jordan Clarkson s’est déjà retrouvé dans une situation similaire lorsque la direction des Lakers avait décidé de casser le noyau de jeunes joueurs (Randle, Ball, Ingram et lui) pour miser sur le tandem LeBron-Davis.

A-t-il déjà imaginé ce que seraient devenus les Lakers avec lui et les autres jeunes talents ?

« Je ne pense pas que ça aurait pu marcher si on était tous resté là » avoue-t-il. « Pris un par un, je pense que nous étions tous des stars. Nous séparer et nous envoyer chacun vers une autre voie était un bon changement de décor pour tout le monde. Je vois les tweets et tout ça… C’est tellement drôle de regarder en arrière. Je pense que les Lakers ont fait du bon travail en nous repérant, en dénichant le talent, et en nous offrant l’opportunité de nous drafter. Mais si on avait tous été dans la même équipe, je ne pense pas que ça aurait marché. On ne leur aurait probablement pas ramené un titre. Ils ont récupéré LeBron pour nous… Ça fait partie du sport. Nous étions tous des stars dans nos rôles respectifs. Il fallait qu’on change de décor pour nous permettre de progresser autrement.