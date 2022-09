Les Wizards veulent protéger Rui Hachimura des sollicitations au Japon

La saison dernière, et pendant de longues semaines, Rui Hachimura avait été éloigné des Wizards, pour des « raisons personnelles ». Si bien que le Japonais n’a débuté son exercice qu’en janvier, après 39 matches manqués.

Visiblement, l’ailier aurait fait une sorte de « burnout » après les Jeux olympiques de Tokyo, disputés chez lui donc. L’attention médiatique et la pression de l’événement avaient été tellement fortes que le joueur avait eu besoin d’une coupure pour souffler mentalement.

Comme les Wizards joueront deux fois au Japon en présaison, le 30 septembre et le 2 octobre face aux Warriors, la franchise de la capitale américaine aimerait éviter de revivre un tel épisode.

« On a fait un excellent travail pour ça », annonce le président des Wizards, Tommy Sheppard, pour NBC Sports. « Son staff et son agent ont déjà fait le plus gros du travail pour les séances photos là-bas. Ainsi, il pourra se concentrer sur le basket. Il y aura sûrement quelques échanges avec les fans. »

De plus, pour ne pas surcharger les journées de Rui Hachimura en terres nippones, les interviews devraient être effectuées avant le départ des Wizards vers le Japon. La présence des champions en titre et de Stephen Curry devrait aussi soulager l’ailier, qui ne sera pas la seule star sur les parquets.

Avec ces précautions, Washington espère mettre Rui Hachimura dans les meilleures conditions avant sa quatrième saison dans la ligue. Une année importante car il est en fin de contrat et après trois saisons, le Japonais peine encore à montrer l’intégralité de son potentiel (13 points de moyenne en 147 rencontres). Une véritable saison aboutie, loin de l’infirmerie, pourrait lui permettre d’enfin décoller et d’espérer un gros chèque en 2023.