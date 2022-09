Frank Jackson va tenter de se faire une place aux Suns

Après avoir relancé Cameron Payne au poste de back-up de Chris Paul, les Suns vont engager un autre meneur en quête d’exposition d’après Shams Charania. Il s’agit de Frank Jackson, enrôlé via un contrat non garanti et qui devra donc faire ses preuves à l’occasion du « training camp » de Phoenix.

Sorti de Duke en 2017, sa carrière en NBA avait mal commencé à cause d’une blessure au pied qui l’avait écarté des terrains lors de sa saison rookie. Il a ensuite été cantonné à un statut de « role player » avec les Pelicans jusqu’à la fin de la saison 2019/20.

En décembre 2020, Detroit lui avait redonné une chance et Frank Jackson avait su la saisir, puisque son « two-way contract » avait été converti en un contrat de deux ans, avec la saison 2022/23 en option.

Malheureusement pour lui, comme les Pistons n’ont pas activé son option, retour à la case départ pour ce joueur qui tournait à près de 11 points de moyenne en 2022.

Ce sera donc à lui d’essayer de se faire une place à Phoenix, à qui il ne manque plus qu’un joueur pour afficher un effectif complet de 15 joueurs et deux « two-way contracts » (Duane Washington Jr et Ishmail Wainright).