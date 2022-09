Draymond Green raconte la découverte des systèmes de Steve Kerr

Quatre titres en huit ans. C’est le bilan de Steve Kerr à la tête des Warriors. Une moyenne d’un titre tous les deux ans, avec un bilan de 68% de victoires en saison régulière. Difficile de faire mieux, mais il y avait évidemment des doutes au moment de sa prise de fonction en 2014.

À l’époque, il est connu comme ancien GM des Suns et comme consultant TV. C’est une personnalité de la planète NBA, mais c’est aussi quelqu’un sans la moindre expérience comme entraîneur. Il arrive à Golden State pour remplacer Mark Jackson, lui aussi très respecté dans le milieu.

Draymond Green se souvient de ce changement de coach, et de cette passation de pouvoir sur le plan tactique.

« L’attaque était très axée sur le pick-and-roll » rappelle Draymond Green au micro du podcast Checc’n In. « Nous faisions beaucoup de pick-and-roll pour Steph (Curry), beaucoup d’écrans ligne de fond pour Klay (Thompson) et on cherchait à trouver des combinaisons, du genre ‘Oh, il y a un mismatch, nous allons le faire’. Et puis évidemment, nous avions des systèmes. Ce n’est pas qu’on n’avait pas de systèmes, mais l’essentiel de notre attaque était basé sur des pick-and-rolls et du fait de profiter des mismatchs. »

Formé à l’école Popovich mais aussi Phil Jackson, Steve Kerr débarque avec d’autres idées. Le plus important, c’est le mouvement, avec ou sans ballon. De quoi désarçonner l’effectif.

« Quand Steve Kerr a pris le poste, je me souviens du premier camp d’entraînement. Cela ressemblait à de la circulation de balle, des coupes… Interdiction de rester sur place et d’attendre le ballon » poursuit Draymond Green. « J’attrape le ballon en haut de la raquette, Steph est sur l’aile. Et il dit à Steph de couper. Moi je lui dis : ‘Non, mec, je suis censé passer la balle à Steph ici.’ Et il me répond : ‘Passe la balle et bouge. Par le jeu sans ballon, le ballon va trouver les mains des joueurs qui sont censées prendre les tirs’. »

Avec Steve Kerr, Stephen Curry porte moins le ballon, et l’équipe découvre les courses et les fausses pistes.

« On pensait tous qu’il avait perdu la tête. Et puis, quand on a commencé à le faire, on a compris et on s’est dit : ‘Wow, c’est vraiment incroyable’. Le ballon circule, le ballon circule…. Un écran pour s’ouvrir au cercle, c’est du mouvement… Le ballon circule, le ballon circule… Il y a un mismatch, mais personne n’est vraiment statique. Et c’est un peu de là que vient toute cette fluidité en attaque et tous ces trucs.«