Le propriétaire des Celtics reste prudent sur les chances de titre de son équipe

Entre la déception du début de saison passée, les progrès de l’année 2022 et enfin le parcours réussi en playoffs, avec cette défaite en Finals, les Celtics ont affiché plusieurs visages durant l’exercice 2021/22.

Pour Wyc Grousbeck, la saison dernière était spéciale puisque la franchise avait changé de coach et de GM durant l’été 2021, après une élimination au premier tour contre Brooklyn, conclusion d’une saison 2020/2021 décevante.

« On a mal commencé l’an dernier et même au milieu de saison, c’était encore moyen », se souvient le propriétaire. « Il y a des attentes et des attentes que les joueurs se fixent eux-mêmes, ce que j’adore. On veut qu’ils désirent gagner un titre. Tous les fans, moi compris, on souhaite une nouvelle bannière. La saison passée, c’était une année libre et facile. On avait effectué des changements dans la franchise et les attentes étaient faibles. »

« C’est dangereux de surestimer notre parcours en playoffs »

Sauf qu’après les Finals perdues contre les Warriors, les Celtics ont changé de dimension. Ils ont maintenant une cible dans le dos, sans avoir néanmoins remporté le titre.

« Les attentes sont énormes désormais et on fait partie des favoris. Il y a de l’incertitude concernant notre début de saison. J’espère qu’on va bien démarrer, qu’on va botter les fesses des autres équipes. Mais je ne sais pas si ce sera le cas. C’est pourquoi je dis à ceux qui écoutent ou liront la presse que c’est dangereux de surestimer notre parcours en playoffs. On a gagné trois séries, pas le titre. On est bien, mais on a encore des choses à prouver. »

Alors quand on avance que Boston pourrait être le grand favori pour le titre en 2023, surtout avec les arrivées de Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari sur le banc, Wyc Grousbeck préfère rester prudent.

« Je ne vais pas essayer de jouer sur les mots », reconnait toutefois le propriétaire des Celtics. « Si je dois choisir, je ne mets personne au-dessus de nous. Mais ce ne sera pas facile non plus. D’après moi, on n’est pas les favoris mais on fait partie des cinq ou six équipes qui le sont. »