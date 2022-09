Jamahl Mosley : « Ce puzzle va être génial à assembler »

Après une première saison sans grande saveur sur le plan collectif (22 victoires – 60 défaites), mais qui a au moins permis de donner le champ libre aux jeunes et qui a abouti sur la sélection de Paolo Banchero avec le premier choix de la Draft cet été, Jamahl Mosley commence à y voir plus clair, à l’aube de son deuxième exercice à la tête de la reconstruction du Magic.

Relativement jeune pour un coach en chef (43 ans), le tacticien dirige un effectif avec lequel il est plutôt en phase, puisque le Magic, pour la saison 2022/23, sera le deuxième club le plus jeune de la NBA (âge moyen de 23.6 ans), derrière le Thunder.

Un effectif très jeune, mais qui regorge de talent, avec de nombreux anciens « lottery picks » qui ne demandent qu’à passer un cap à titre individuel : Markelle Fultz et Jonathan Issac (#1 et #6 en 2017), Mo Bamba et Wendell Carter Jr. (#6 et #7 en 2018), Jalen Suggs et Franz Wagner (#5 et #8 en 2021), Paolo Banchero cette année (#1), sans oublier les Cole Anthony, RJ Hampton, Caleb Houstan et Chuma Okeke…

Respecter les principes

En somme, le Magic, sur le papier, a de nombreuses pièces à disposition pour construire un joli projet, mais le plus dur reste à venir en pratique : réussir à faire jouer tous ces jeunes ensemble, afin de créer une équipe capable d’avoir du succès de manière pérenne.

Une mission qui incombe, au bout du compte, à Jamahl Mosley. Le coach du Magic insiste particulièrement sur l’effort et la responsabilité en tant que piliers fondateurs de son projet pour cette jeune escouade.

« Notre premier objectif cette saison, c’est d’être compétitif. » a-t-il ainsi récemment déclaré. « L’an passé, nous avons joué dur, et forcément nous avons commis beaucoup d’erreurs, inhérentes à la jeunesse. Donc je sais que tout ne va pas être parfait, mais on leur demande, au minimum, de se battre et de jouer dur tous les soirs. On espère d’eux qu’ils soient capables de ne pas répéter les même erreurs, et de comprendre d’où celles-ci viennent. Qu’ils maitrisent les principes fondateurs de notre jeu, qu’ils sachent où, quand et pourquoi ils effectuent telle ou telle action. »

Exigeant dans son approche, l’ancien assistant de Dallas apprécie donc de voir que ses jeunes joueurs sont déjà à l’œuvre, dans le centre d’entrainement flambant neuf du Magic, à l’approche du camp d’entrainement.

« Le fer s’aiguise par le fer » ajoute-t-il. « Ces gars vont mutuellement se rendre meilleurs, ils se poussent vers le haut. En ce moment, on fait des ‘pick-up’ à l’entrainement, et ces gars se donnent à fond, ils ne s’épargnent pas. C’est sympa à observer. […] C’est pour cela que ce puzzle va être génial à assembler. Je suis emballé par leur état d’esprit. »