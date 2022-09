Josh Giddey annonce l’objectif du Thunder

On a parfois eu l’impression que la franchise d’Oklahoma City s’est transformée en un centre de post-formation pour la NBA depuis deux saisons, avec beaucoup de prospects sur le terrain dans l’optique de développer les meilleurs éléments comme Aleksej Pokusevski ou Josh Giddey, jusqu’à la blessure de l’Australien à la hanche la saison dernière.

L’exercice à venir devait être plus enthousiasmant, avec notamment le retour à 100% de Shai Gilgeous-Alexander (et celui de Giddey), mais le forfait annoncé pour la saison du malheureux Chet Holgrem (2e choix de la dernière draft) a clairement cassé l’ambiance.

Malgré ce coup dur, Josh Giddey assure que l’ambiance est au rendez-vous depuis que les joueurs ont commencé à se retrouver en amont du début du « training camp ». d’ici une dizaine de jours.

« Ça se rapproche, les gars sont excités », a-t-il glissé. «L’intersaison a été bonne, j’ai travaillé sur les choses que je devais travailler. Je suis de retour à OKC maintenant, l’équipe est réunie, tous les gars sont enthousiastes et prêts à repartir ».

Les 30 victoires dans le viseur

Forcément, les discussions et les projections vont bon train, et tous les rêves sont généralement permis à ce moment là de l’année dans les 30 franchises qui composent la ligue. Interrogé sur ce que sera l’objectif du Thunder cette saison, Josh Giddey s’est pourtant voulu pragmatique. Le but de son équipe sera déjà d’essayer de faire mieux que l’exercice précédent, bouclé à 24 victoires.

« L’objectif commun autour du groupe est de faire mieux que l’année dernière », a-t-il ajouté. « Je dirai la même chose l’année prochaine, on veut continuer à s’améliorer progressivement. C’est difficile de passer d’une équipe en reconstruction à une équipe taillée pour le titre en un an. Je pense qu’être compétitif tous les soirs est quelque chose qui nous tient à cœur. L’année dernière, il y a eu des soirs où il était évident que les équipes adverses étaient plus expérimentées, plus âgées et plus talentueuses que nous. Mais je pense que cette année, si nous arrivons avec la mentalité que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui, ça nous mettra en bonne position pour aller de l’avant ».

Même si ça n’a pas vraiment bien commencé sur ce point, la gestion de la santé des joueurs majeurs sera primordiale pour atteindre les 25-30 victoires. Car pour ce qui est de l’état d’esprit, le Thunder semble prêt à repartir au combat.

« Je suis enthousiaste pour cette équipe, c’est un groupe affamé. Les gars ont travaillé cet été, donc je suis impatient de voir ce que nous pouvons faire ensemble cette année. »