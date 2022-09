Vincent Collet : « Un effort collectif incroyable »

Quand on s’impose de 41 points dans une demi-finale d’un Euro, ce serait malvenu de faire la fine bouche. Si agacé depuis le début de la compétition par les balles perdues et les trous d’air de ses joueurs, Vincent Collet a rendu hommage à ses joueurs après leur performance complète. Alors qu’un journaliste interrogeait Guerschon Yabusele sur la défense des Français, le coach des Bleus s’est permis de lui couper la parole.

« Je peux prendre la parole ? » demande-t-il, avant d’enchaîner : « Ce qui m’a marqué moi, c’est que j’ai vu les cinq (défendre). Je n’ai jamais vu Rudy Gobert défendre aussi haut sur les écrans depuis le début du tournoi, et tout ça a compté. Quand Mous (Fall) est rentré, et il a tout de même sa carcasse à bouger, il a fait les mêmes efforts. Il y avait Guerschon à côté, et c’était la même chose. Pour moi, c’était surtout un effort collectif incroyable. Et tous les joueurs qui sont rentrés, sans exception, se sont mis les fesses par terre. Bien sûr, on peut parler de l’écart, c’était la Pologne… mais la performance défensive était remarquable. »

C’est après avoir vu le 3e quart-temps de la rencontre entre la Pologne et la Slovénie que Vincent Collet a insisté pour que ses joueurs mettent la pression sur les Polonais dès la première minute. Il fallait les agresser, et ne jamais relâcher la pression. « Sincèrement, je ne pensais pas qu’on irait aussi loin (sur le plan défensif), et c’est donc une vraie satisfaction » avoue le sélectionneur.

À l’arrivée, la Pologne n’inscrit que 54 points, à 32% de réussite au tir (17/53) dont 33% à 3-points (9/27), dont seulement 18 en première mi-temps. Du jamais vu en demi-finale d’un championnat d’Europe depuis… 1946 ! À l’époque, la Hongrie n’avait inscrit que 12 points en première mi-temps face à la Tchécoslovaquie.