En démonstration, la France écrase la Pologne (+41) et se qualifie pour la finale !

Aussi impensable que cela puisse paraître quand on se rappelle des fins de parties mal embarquées contre la Turquie et l’Italie, la France est bel et bien toujours vivante dans cet Euro, aux portes de la finale. Face à la troupe de Vincent Collet se dresse une formation polonaise surprenante, qui a créé l’exploit au tour précédent, en donnant la leçon à la Slovénie de Luka Doncic.

A priori favorite sur le papier, malgré le momentum de la Pologne et des qualifications laborieusement obtenues aux deux tours précédents, la France ne manque pas de rappeler, peut-être pour la première fois de cet Euro avec un tel sérieux, son statut de vice-championne olympique à son adversaire du jour, à l’entame du match.

La défense donne le ton

C’est surtout défensivement que les Bleus frappent fort, en encaissant seulement neuf points dans le premier quart-temps. Effort, investissement, appuis rapides pour tenir les duels et bras actifs pour couper les lignes de passes : tout y est de la part des hommes de Vincent Collet, qui réalisent clairement leur meilleure entame de match de la compétition. En attaque, la montée en puissance est un peu plus progressive, et c’est notamment l’entrée de Thomas Heurtel, héros du match précédent, qui fluidifie les phases offensives. Le chef d’orchestre de l’attaque française distribue deux caviars sur ses deux premières possessions, dont un pour Guerschon Yabusele derrière l’arc. Le poste 4 du Real Madrid brille particulièrement dans ce premier quart-temps.

Par la suite, après un (très) bref sursaut d’orgueil de la Pologne initié par AJ Slaughter au début du deuxième acte, la sélection tricolore maintient ses efforts, sans fioriture mais avec grand sérieux. Les joueurs polonais demeurent impuissants offensivement face à la muraille bleue, incarnée notamment par Rudy Gobert qui s’offre deux énormes contres type « smash » de volley.

Après vingt minutes abouties, assurément les plus abouties de tout le tournoi, la France navigue sereinement en tête, à 20 minutes de la finale (34-18).

Alléluia : les Bleus ne ratent pas leur troisième quart-temps !

On ne relève pas grand chose en deuxième mi-temps, si ce n’est… qu’on s’ennuie presque, tant la France creuse sévèrement l’écart dans le troisième quart-temps ! Pour une fois, les Bleus ne passent pas au travers à ce moment du match, et passent même furieusement la cinquième vitesse en attaque : un 30-18 en dix minutes, sous l’impulsion d’un Guerschon Yabusele qui marche sur l’eau (22 points, 9/12 aux tirs), et un écart qui frôle les 30 points après la demi-heure (64-36).

La Pologne vit un supplice en attaque (29% aux tirs après trois quart-temps), à l’image de sa vedette Mateusz Ponitka, grandiose face à la Slovénie mais inexistant dans cette rencontre (7 points, 3/10 aux tirs)…

Le dernier quart-temps permet à Vincent Collet d’offrir de longues minutes de repos sur le banc à ses cadres (Evan Fournier, Rudy Gobert, Guerschon Yabusele), en prévision de la finale, dont les portes s’ouvrent de plus en plus largement au fil des minutes qui passent. Les remplaçants se font plaisir, sans pour autant lever le pied de l’accélérateur, et l’écart atteint même les 40 points (90-50 !) à deux minutes du buzzer.

Au final, une victoire de 41 points (95-54) pour la France, qui se qualifie donc pour la finale de l’EuroBasket après une prestation impressionnante, tant en attaque qu’en défense. L’adversité aujourd’hui s’est certes finalement révélée modeste, mais la France a tout de même fait ce qu’on espérait d’elle : gagner, et avec la manière.