Joe Biden va rencontrer la famille de Brittney Griner à la Maison-Blanche

Joe Biden n’oublie pas Brittney Griner. Le président des Etats-Unis doit rencontrer des membres de la famille de la joueuse WNBA, ce vendredi à la Maison-Blanche, ainsi que des proches de l’ancien militaire américain Paul Whelan, également condamné et emprisonné en Russie.

Ces réunions seront la première rencontre en personne entre le président et les familles. Elles se déroulent dans un contexte d’efforts soutenus, mais jusqu’à présent infructueux, de l’administration pour obtenir leur libération. Joe Biden « voulait leur faire savoir qu’ils restent au premier plan et que son équipe y travaille chaque jour, pour s’assurer que Brittney et Paul rentrent chez eux sains et saufs », a déclaré sa porte-parole Karine Jean-Pierre.

Cette dernière a regretté : « Même si j’aimerais dire que le but de cette réunion est d’informer les familles que les Russes ont accepté notre offre et que nous ramenons leurs proches à la maison, ce n’est pas ce que nous voyons dans ces négociations pour le moment. Les Russes devraient accepter notre offre aujourd’hui. »

Une peine de neuf ans de prison pour Brittney Griner

La basketteuse est détenue en Russie depuis février suite à la découverte, dans ses bagages, d’huile de cannabis dans les cartouches de cigarette électronique. Elle a été condamnée le mois dernier à neuf ans de prison après avoir plaidé coupable et a fait appel de cette sanction. Son compatriote purge, lui, une peine de 16 ans de prison pour des accusations d’espionnage. Le gouvernement américain considère que tous les deux sont détenus à tort.

Pour mémoire, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a proposé à la Russie un échange de prisonniers pour libérer la joueuse. Le responsable de la diplomatie américaine avait parlé, fin juillet, d’une « proposition substantielle » émise « il y a plusieurs semaines » pour libérer Brittney Griner ainsi que Paul Whelan.

L’administration américaine n’a pas donné davantage de détails sur sa proposition, mais une source a confirmé à l’AP qu’elle avait offert de libérer Viktor Bout, un marchand d’armes russe condamné et emprisonné aux États-Unis.