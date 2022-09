Les Knicks, LeBron James, Danny Ainge… Donovan Mitchell a répondu à toutes les questions

Lors de la traditionnelle conférence de presse pour officialiser son arrivée à Cleveland, Donovan Mitchell n’a pas manqué de répondre à la déclaration de Danny Ainge en début de semaine.

Arrivé en cours de saison pour intégrer l’organigramme de la franchise de Salt Lake City, Danny Ainge avait déploré le manque de cohésion de l’équipe sur la fin de saison du Jazz, justifiant ainsi ce profond remaniement d’effectif, entre le départ du coach, Quin Snyder et les transferts de Rudy Gobert et Donovan Mitchell.

« Je ne pense pas que nous ne croyions pas les uns en les autres », a déclaré « Spida », qui a posé ses valises en Ohio. « J’ai dit à la fin de la saison de ne pas échanger Rudy Gobert et que nous devions essayer de trouver une solution. Et cela ne s’est pas produit. Le fait qu’il puisse dire ça après avoir passé six mois autour de l’équipe, je ne suis pas d’accord. Mais vous savez, au bout du compte, c’est sa décision ».

Tout l’été, on a cru qu’il allait prendre la direction des Knicks pour évoluer dans sa ville natale. Et lui le premier !

« Je ne vais pas mentir à ce sujet, je pensais que je rentrais chez moi« , a déclaré Donovan Mitchell. « Une fois que Rudy (Gobert) a été échangé, j’ai pensé que c’était écrit. Je pense que nous l’avons tous vu. (…) J’avais le sentiment que j’allais être transféré. Je pensais que c’était New York. Qui n’a pas envie de jouer chez lui, à côté de chez sa mère ? Je n’ai pas vécu chez moi depuis que je suis au CM1. »

« C’est dingue comme la vie permet de boucler la boucle »

Mais quand il a appris qu’il rejoignait finalement les Cavaliers, il a hurlé de joie. D’autant que, gamin, il était un fan… des Cavaliers !

« Quand j’avais cinq, six ans, j’avais un maillot des Cavaliers » se souvient-il. « J’étais un fan de LeBron, mais j’étais aussi un fan de Cleveland. C’est dingue comme la vie permet de boucler la boucle. Je me souviens de certaines choses, et j’adore jouer dans cette salle. Je suis vraiment très heureux d’être ici. Je ne pourrais pas être plus heureux. »

Donovan Mitchell était tellement un fan de LeBron James qu’il était dans la salle lors du tournage de « The Decision » ! C’était il y a 12 ans…

LeBron joue encore, mais plus à Cleveland, et Donovan Mitchell adore le groupe actuel, avec lequel il nourrit de grandes ambitions : « J’étais là à me dire : ‘On a un groupe talentueux qui était 3e de la conférence Est avant que les blessures ne les frappent, et encore, je n’étais pas là’. Sur le papier, on fait peur ! On ne peut que faire mieux et plus, et continuer de gagner et de construire. On est jeune mais on a faim. On est prêt ! »