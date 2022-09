Dejan Bodiroga et un ancien dirigeant des Blazers à la tête de l’EuroLeague

L’EuroLeague a un nouveau président. Il s’agit d’une ancienne figure bien connue du basket européen, Dejan Bodiroga, accompagné par Marshall Glickman, nommé PDG par intérim, en remplacement de Jordi Bertomeu.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du basket européen, Dejan Bodiroga a gagné trois fois l’EuroLeague et remporté de multiples récompenses individuelles. Depuis la fin de sa carrière, le Serbe a été vice-président de la fédération de son pays entre 2011 et 2015, puis président de la commission compétitions de FIBA Europe.

Il « se concentrera sur l’amélioration de la qualité de la compétition pour les clubs, les joueurs, les fans, les partenaires et toutes les parties prenantes de l’EuroLeague. Son vaste réseau international constitue la base d’une nouvelle stratégie axée sur l’amélioration des relations institutionnelles au sein de la communauté mondiale du basket », explique l’instance européenne dans son communiqué de presse.

L’ancienne grande gloire du basket yougoslave, qui occupera aussi la fonction de directeur, sera accompagnée dans son entreprise par Marshall Glickman, bien connu dans le monde du sport. Conseiller de longue date auprès de l’EuroLeague, l’Américain a notamment été président des Blazers dans les années 1990. Il a également occupé, au titre de la NBA, des postes de coordinateur de la diffusion et directeur des ventes médias.

Les deux hommes ont salué leur prédécesseur, Jordi Bertomeu, l’ancien PDG en place depuis plus de vingt ans. Celui-ci a été l’un des fondateurs de la ligue européenne en 2000 et l’a dirigé depuis, tout au long de son développement. « Sous sa direction, l’EuroLeague est rapidement devenue la compétition de basket la plus reconnue en dehors de l’Amérique du Nord, touchant un public mondial », a salué l’instance.