Les joueurs italiens ont fêté le victoire face à la Serbie… avec la carte de crédit de Gianmarco Pozzecco

L’enthousiasme de Gianmarco Pozzecco, le sélectionneur italien, fait plaisir à voir. Déjà débordant d’énergie en tant que joueur, il n’a rien perdu de sa « folie » depuis son passage sur le banc, comme il l’a démontré après de la victoire (surprise) de la « Squadra azzura » face à la Serbie de Nikola Jokic.

De quoi offrir à Gianmarco Pozzecco la totale adhésion de son groupe, qui semble ainsi prêt à tout pour lui, comme lorsqu’il s’est fait expulser. Et à qui il a donné sa carte de crédit pour aller fêter la victoire…

« Tout le monde est venu dîner avec l’équipe » détaille Marco Spissu, l’un des héros du huitième de finale, sur ce que les joueurs ont fait avec la carte bleue du coach. « Ça a été plutôt sage, seulement 700 euros environ au final. Pour 12 personnes, ça va. On a juste pris des ailes de poulet et de l’eau, c’est tout. »

Le futur joueur de Venise a sans doute oublié l’apéritif, alors que Gianmarco Pozzecco, après avoir sauté dans les bras de Giannis Antetokounmpo, a retrouvé Gordon Herbert, le sélectionneur allemand, au petit matin.

« J’ai bu un café avec lui. Nous étions les seuls éveillés (dans l’hôtel Sheraton qui accueille toutes les équipes des phases finales) », a expliqué l’entraîneur canadien, qui ne savait pas si son homologue avait dormi. « Il est arrivé et avait encore beaucoup d’énergie. J’étais un peu surpris de le voir à 6h45 du matin. Il est très passionné et transmet cela à son équipe. J’aime regarder Luka Doncic jouer et voir Gianmarco Pozzecco coacher ».