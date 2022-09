Karl-Anthony Towns assure qu’il est habitué à jouer ailier fort

Avec l’arrivée de Rudy Gobert aux Wolves, Karl-Anthony Towns va passer du poste de pivot à celui d’ailier fort. Même si les postes ont beaucoup évolué ces dernières saisons, et que l’heure est à la polyvalence en NBA, beaucoup s’interrogent sur cette association à l’ère du « small ball ».

« La dernière fois que j’ai connu un truc du genre, c’est évidemment avec Gorgui Dieng. J’ai joué ailier fort pendant beaucoup d’années en NBA. Les gens ont oublié, très bien », répond d’ailleurs l’intéressé. « Regardez aussi à la fac. C’est comme ça que je jouais à l’université. Willie Cauley-Stein (avec lequel il jouait à Kentucky) fait genre 2m18 (plutôt 2m13 en réalité). Je ne sais pas comment ils ont fait pour rater ça. »

Pour Karl-Anthony Towns, il y a en tout cas de quoi travailler.

« Je pense que Rudy est l’un des meilleurs défenseurs que nous ayons jamais vu en NBA. Il a les prix pour le prouver. Je pense que je suis l’un des meilleurs attaquants et l’un des plus grands talents que la NBA ait jamais vu. Donc en nous mettant ensemble, ça nous offre vraiment tout un spectre de talents à utiliser. »

Des « aspects du jeu » de Karl-Anthony Towns encore à débloquer

Il est vrai que Karl-Anthony Towns n’est pas un point d’ancrage défensif, ni un intimidateur sous le cercle. Même s’il a fait des efforts dans le domaine, l’arrivée de Rudy Gobert devrait ainsi stabiliser les couvertures défensives des Wolves, notamment sur le pick-and-roll, et beaucoup mieux éloigner les adversaires du cercle.

Reste que KAT va dans cette configuration devoir défendre sur des joueurs beaucoup plus extérieurs.

« J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer sur l’extérieur du terrain et à défendre sur l’extérieur du terrain », continue Karl-Anthony Towns. « J’ai vraiment pu utiliser mes points forts en défense, à savoir la capacité à changer de poste et à défendre du meneur au pivot. Je vais m’amuser à aller sur le terrain pour soutenir Rudy quand on aura besoin de se muscler avec des « lineups » de grande taille. Et s’ils jouent « petit », je me sens très à l’aise à l’idée de défendre sur des extérieurs et faire des trucs du genre, sur les ailes. »

Pour ce qui est des considérations « techniques », Karl-Anthony Towns laisse ça à son « collègue de travail, Chris Finch ». C’est ainsi à l’entraîneur de trouver les schémas, à la fois offensifs et défensifs, pour que l’association Gobert/Towns fonctionne. Mais le « head coach » des Wolves a déjà quelques idées en tête.

« Il y a des aspects de son jeu que nous pouvons encore débloquer », explique-t-il notamment au sujet de Karl-Anthony Towns. « On peut le placer à des endroits différents sur le parquet, peut-être le mettre dans des actions que les gars de sa taille ne font généralement pas. C’est un luxe que nous avons. C’est la partie amusante, quand vous pensez à ce que nous pourrions être en mesure de faire. »