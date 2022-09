Les Celtics attirent Jake Layman

À la recherche d’un ailier pour compenser la perte de Danilo Gallinari, les Celtics ne vont pas se précipiter, et pour l’instant, ils ont choisi de tester Jake Layman en l’invitant à leur camp d’entraînement.

Originaire du Massachusetts et sorti de Maryland, cet ancien rookie des Blazers tourne en carrière à 4.8 points de moyenne, et on l’a aperçu dans des Top 10 grâce à ses dunks.

Passé par les Wolves, il y avait réalisé une belle première saison à 9.1 points de moyenne. La suite sera moins glorieuse, au point de se retrouver au bout du banc la saison passée avec sept petites minutes de moyenne.