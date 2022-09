Jarrett Culver va essayer de rebondir aux Hawks

Alors qu’il avait été drafté en 6e position en 2019, atterrissant aux Wolves dans un échange avec Dario Saric et le 11e choix de la cuvée (Cameron Johnson), Jarrett Culver n’a jamais réussi à faire décoller sa carrière.

Plombé par différents problèmes physiques et sa maladresse (40ù de réussite au tir dont 28% à 3-points), il a ainsi été envoyé à Memphis l’été dernier, en compagnie de Juancho Hernangomez, en échange de Patrick Beverley. Il n’a toutefois pas réussi à briller davantage dans le Tennessee, se montrant encore maladroit sur son faible temps de jeu.

À 23 ans, l’ancien de Texas Tech n’a donc plus de temps à perdre, mais il n’a pas énormément d’options non plus. Les Grizzlies avaient ainsi renoncé à la quatrième année de son contrat rookie, le laissant « free agent ».

Et depuis, aucune équipe n’avait offert de contrat ferme à Jarrett Culver, qui vient finalement de parapher un « two-way contract » chez les Hawks.

Il évoluera donc entre la G-League et la NBA à Atlanta, dans une équipe qui ne manque pourtant pas vraiment d’arrières/ailiers (Bogdan Bogdanovic, De’Andre Hunter, Moe Harkless, AJ Griffin, Justin Holiday…).