Mike Fratello valide l’arrivée de Donovan Mitchell aux Cavaliers

Récompensé du prix Chuck Daly en juin dernier, Mike Fratello fait partie des coaches les plus respectés, et il est consultant TV depuis plusieurs années. Comme ancien coach des Cavaliers, il a été interrogé sur le choix de son ancienne franchise de recruter Donovan Mitchell. Pour lui, qui sait ce que c’est d’entraîner une équipe d’un petit marché, il est essentiel de se positionner sur ce type de joueurs.

« Mitchell est l’un des cinq ou six joueurs qui peut planter 50 points dans un match de playoffs. C’est important d’avoir un joueur comme ça » explique-t-il ainsi au Plain Dealer. « Au départ, on se dit que Cleveland a beaucoup perdu pour récupérer ce jeune homme, mais la NBA ne valorise pas les choix de Draft autant qu’auparavant. On a besoin d’un joueur capable de vous mettre un panier à un moment chaud d’un match. Il en est capable. Il est explosive, et il va même encore s’améliorer. »

Depuis plusieurs saisons, Mike Fratello commentait les matches des Clippers, et il a beaucoup vu Donovan Mitchell.

Pour lui, le tandem Garland-Mitchell peut être l’équivalent du duo Thomas-Dumars. On l’oublie mais Donovan Mitchell ne mesure que 1m85. C’est petit pour un deuxième arrière, et ça peut compliquer les choses face à des arrières plus grands. « Mais il a du volume et il est costaud » rétorque Mike Fratello.

Pour la petite histoire, depuis 1998, les Cavs n’ont participé aux playoffs que lorsque LeBron James était dans l’effectif. La dernière fois qu’ils ont atteint les playoffs sans le « King », leur coach s’appelait… Mike Fratello.