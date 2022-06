Mike Fratello remporte le prestigieux prix Chuck Daly

Depuis 2009, le syndicat des coaches honore les plus grands entraîneurs de l’histoire avec le Chuck Daly Lifetime Achievement Award, et cette année, les entraîneurs ont souhaité mettre en avant la carrière de Mike Fratello.

« Coach of the Year » en 1986 avec les Hawks, le technicien de 75 ans se classe à 22e place de l’histoire de la NBA au nombre de matchs gagnés en saison régulière (667), et 23e au nombre de matchs coachés (1 215) avec Atlanta, donc, mais aussi Cleveland et Memphis.

Sa dernière expérience sur un banc remonte à 2019 quand il avait effectué un court intérim à la tête de Team USA pendant une fenêtre de qualifications. Avant cela, il s’était distingué pendant trois ans à la tête de la sélection ukrainienne, qu’il avait menée à sa première campagne mondiale.

Consultant à la télé américaine, il recevra son prix ce dimanche soir avant le début de la deuxième manche entre les Warriors et les Celtics.

PALMARES

2022 – Mike Fratello

2021 – Larry Brown

2020 – Del Harris

2019 – Frank Layden

2018 – Doug Moe

2017 – Hubie Brown

2016 – Jerry Sloan

2015 – Dick Motta

2014 – Bernie Bickerstaff

2013 – Bill Fitch

2012 – Pat Riley

2011 – Lenny Wilkens

2010 – Tex Winter, Jack Ramsay

2009 – Tom Heinsohn