Lors de sa rencontre avec Snoop Dogg pour l’inauguration d’un gymnase à Long Beach, Stephen Curry avait été surpris en train de discuter avec le rappeur d’un éventuel trade impliquant Kevin Durant. Déjà l’époque, un tel mouvement lui semblait irréaliste, au regard des demandes des Nets pour l’échanger.

« Il pense que les Nets vont aller voir des équipes comme Phoenix, et qu’ils auront la même équipe s’il arrive », avait-il glissé.

Pour attirer un Kevin Durant, il faut un très gros poisson comme monnaie d’échange, et donc être prêt à sacrifier un certain équilibre. C’est un choix auquel les Celtics ont dû faire face, pour finalement se raviser.

« Ils ont un peu de tout, mais ils auraient alors dû alors gérer une période de transition au niveau de la franchise en se débarrassant d’un Jaylen Brown. C’est un élément tellement important. S’ils avaient fait ça… ». Stephen Curry a alors fait claquer ses doigts comme pour mimer une explosion.

Pour Stephen Curry, Kevin Durant est « incompris »

C’est un peu la même réponse qu’a livré le joueur au magazine « Rolling Stone », lorsqu’on lui a demandé s’il avait envisagé d’accueillir à nouveau Kevin Durant à Golden State.

« Je n’ai jamais été hésitant à l’idée de jouer avec KD », a-t-il d’abord lancé. « En sachant qui il est en tant que personne et au regard de notre histoire pendant ces trois années, je pense que KD est un très bon gars. Je pense qu’il est incompris, qu’il s’est passé certaines choses dans sa vie qui l’ont empêché de faire confiance aux gens qui l’entourent, de se sentir en sécurité à tout moment. Toutes ces choses, j’en ai conscience car j’ai joué avec lui et appris à le connaître. Et j’adore ce mec. Donc si vous me disiez : ‘KD revient, et nous allons jouer avec lui’, j’ai eu tellement de plaisir à jouer avec lui pendant ces trois ans que je dirais : ‘Bien sûr !’ ».

Comme pour les Celtics, tout réside en fait dans le « mais à quel prix ? ». Qu’aurait-il fallu lâcher pour pouvoir retrouver Kevin Durant aux Warriors. Et forcément, c’est là que ça coince.

« Vous devez aussi penser : Qu’est-ce que cela signifie réellement ? À quoi ça ressemble ? Si vous me dites que je vais jouer avec mes coéquipiers actuels je me dis aussi : ‘Oh oui !’. Vous devez aussi comprendre que si on repart avec la même équipe, j’ai une confiance totale dans mon groupe dans l’état actuel sur le fait qu’on puisse à nouveau aller au bout », a-t-il souligné. « Donc, toutes ces choses étaient vraies. Et ça a commencé par le fait que je voulais jouer avec KD au début. Oui, il s’agit de gagner, de s’amuser, de jouer au basket. Et tout ça a fait partie de la réaction du style ‘Ouais, ce serait génial’. Mais qu’est-ce que ça veut dire en fait ? ».