Lauri Markkanen dans une autre dimension

Comme pour l’Italie ou la Pologne, l’ivresse de la victoire a gagné la délégation finlandaise après la performance des troupes de Lassi Tuovi face à la Croatie (94-86).

Il faut dire qu’il y avait de quoi fêter un tel événement, puisque la Finlande accède ainsi aux quarts de finale de l’Euro, une grande première dans l’histoire de la sélection, avec un groupe articulé autour de vétérans aguerris et une superstar nommée Lauri Markkanen, MVP de la rencontre avec ses 43 points.

Interrogé après la rencontre, le nouveau joueur du Jazz était encore sur son petit nuage.

« Cela fait partie de ces soirs où le ballon est rentré presque à chaque tir. C’est une super victoire, j’ai juste essayé de faire ce dont l’équipe avait besoin, et ce soir c’était avec beaucoup de scoring. On sait qu’on peut battre tout le monde quand on joue notre basket sur 40 minutes. La Croatie est une très bonne équipe, donc on a essayé de limiter au maximum nos temps faibles et de jouer un match complet. Peu importe ce qui pouvait arriver, on se concentrait sur la possession à venir, et ça nous a permis de nous en tirer. »

L’Espagne déjà dans toutes les têtes

Avant de se projeter sur la rencontre à venir face à l’Espagne en quart de finale, Lauri Markkanen a été questionné sur son statut au sein de cet Euro, loin derrière le trio composé de Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic en termes d’attractivité aux yeux du grand public. Pourtant, l’intérieur évolue vraiment à un haut niveau depuis le début de l’Euro. Alors, est-il frustré par ce manque de considération ?

« Non, j’essaie juste d’aider l’équipe, je ne regarde pas vraiment ce genre de choses. J’ai beaucoup scoré mais j’essayais de faire l’action juste. On est plutôt enthousiastes d’arriver dans le Top 8 européen et à l’idée de continuer à avancer. Je ne regarde pas trop le reste, même si bien sûr, le niveau est vraiment élevé, avec tellement de grands joueurs qui participent à ce tournoi. Je suis juste heureux qu’on soit encore en lice. »

À peine la rencontre terminée, c’est l’Espagne qui occupe désormais l’esprit de Lauri Markkanen et ses coéquipiers. Le défi est plutôt attirant : rivaliser avec la nation qui a dominé l’Europe ces vingt dernières années.

« Bien sûr, on savoure cette victoire, mais on est aussi très excités par notre prochaine opposition. C’est une super équipe qui est très souvent allée au bout par le passé. Ils savent comment ça se passe à ce stade, alors que personne dans notre équipe n’y était encore parvenu. Mais on est très motivé, et on n’est pas encore fini. On a hâte d’y être et de jouer notre meilleur match de l’été (…). Ça signifie beaucoup d’être dans cette situation. On va profiter de la victoire, tout en ayant à l’idée qu’on aura notre chance contre l’Espagne à condition de jouer notre jeu. On va faire tout ce dont on a besoin mentalement et physiquement pour être prêt ».