La Pologne écarte l’Ukraine pour se hisser en quart de finale

Ce sont deux équipes extrêmement proches qui se sont affrontées en ouverture de cette deuxième journée des huitièmes de finale de l’EuroBasket 2022. Jamais l’écart n’a ainsi dépassé les 10 points, d’un côté et de l’autre.

L’Ukraine menait ainsi très légèrement (45-42) à la mi-temps mais la Pologne semblait moins sur les rotules. Et avec 24 points d’AJ Slaughter ou 22 points de Mateusz Ponitka, les joueurs d’Igor Milicic ont petit à petit mis la main sur le match, avec notamment 13 rebonds offensifs et 15 points sur « seconde chance ».

Dans les cinq dernières minutes, il n’y avait pourtant toujours que six points d’écart (84-78) et tout semblait possible pour l’Ukraine, mais après deux lancers-francs ratés d’Alex Len et un 3-points de Mateusz Ponitka, la Pologne paraissait en contrôle. Avec l’énergie du désespoir, Svi Mykhailiuk et ses coéquipiers sont toutefois revenus à 88-86 mais l’ancien joueur des Lakers, des Pistons et du Thunder n’a plus réussi à trouver le panier.

Visiblement exténué, à l’image de ses coéquipiers, il a été obligé de voir la Pologne s’éloigner grâce aux lancers-francs (94-86) pour se hisser en quart de finale. C’est la première fois que le pays retrouve le Top 8 européen depuis 1997 et elle affrontera la Slovénie de Luka Doncic mercredi, à 20h30.

Ukraine Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Ivan Tkachenko 21:40 1/2 2/8 2/2 2 0 2 1 3 1 0 1 10 Denys Lukashov 25:41 1/1 0/3 0/0 0 4 4 6 2 0 1 0 2 Sviatoslav Mykhailiuk 32:42 4/6 0/8 4/5 0 8 8 4 3 3 3 0 12 Vyacheslav Bobrov 24:03 1/1 3/6 4/6 1 3 4 1 0 0 0 2 15 Artem Pustovyi 13:36 6/6 0/0 1/1 1 1 2 0 1 0 0 0 13 Alex Len 21:14 2/5 1/3 2/4 1 7 8 1 3 1 1 1 9 Issuf Sanon 21:05 2/5 2/4 3/4 0 1 1 8 3 2 1 0 13 Bogdan Bliznyuk 20:41 2/4 1/2 0/0 1 1 2 3 4 0 3 1 7 Dmytro Skapintsev Vitaliy Zotov 00:21 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volodymyr Herun 11:28 1/2 0/0 1/1 0 1 1 0 2 1 1 0 3 Illya Sydorov 07:29 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 Poland Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Jaroslaw Zyskowski 15:47 0/1 0/0 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 Aleksander Balcerowski 23:35 3/4 2/4 2/2 1 2 3 0 5 0 1 1 14 Michal Sokolowski 31:55 2/5 2/4 3/5 1 4 5 0 2 2 1 0 13 Aaron Cel 25:17 2/3 0/3 0/0 0 3 3 2 2 0 2 0 4 A.j. Slaughter 31:16 4/8 4/9 4/4 1 4 5 4 2 2 2 0 24 Mateusz Ponitka 32:29 4/10 2/6 8/10 2 7 9 6 3 3 3 1 22 Lukasz Kolenda 00:03 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aleksander Dziewa 10:28 2/5 0/0 1/1 4 3 7 1 4 0 1 0 5 Dominik Olejniczak 04:52 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Michal Michalak 12:47 2/4 0/1 0/0 2 1 3 3 1 0 0 0 4 Jakub Garbacz 08:14 0/0 1/3 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Jakub Schenk 03:17 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Crédit photo : FIBA