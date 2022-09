Un immense Lauri Markkanen (43 pts) envoie la Finlande en quart !

Déjà très fort depuis le début de l’EuroBasket (33, 17, 18, 24, 35 et 19 points) pour aider la Finlande à sortir des poules, Lauri Markkanen a encore franchi un cap en huitième de finale, face à la Croatie.

Car le futur joueur de Utah (il a récemment été impliqué dans l’échange autour de Donovan Mitchell) a encore porté son pays dans ce premier match à élimination directe. Sa ligne de stats finale est assez folle avec 43 points à 19/29, plus 9 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Il a inscrit près de la moitié des points de son équipe…

À ses côtés, l’adresse de Sasu Salin (17 points dont 5/10 de loin) et l’agressivité d’Edon Maxhuni (16 points) ont fait du bien pour résister au collectif croate, emmené par Bojan Bogdanovic (23 points).

Les deux équipes étaient encore à égalité (77-77) à l’entrée des cinq dernières minutes mais la Croatie, comme souvent dans les grandes compétitions, a calé, alors que Lauri Markkanen rendait fou Dario Saric par sa vitesse, ses dribbles et sa qualité de tir, le joueur de Phoenix étant également souvent abandonné par ses coéquipiers.

Globalement, les limites défensives croates ont encore une fois été rédhibitoires, les arbitres ayant pourtant décidé de pas mal laisser jouer, en acceptant beaucoup de contacts. Un constat dont la Finlande s’est servi, alors que la Croatie a de son côté laissé trop de libertés et d’ouvertures à ses adversaires.

Avec ce succès, la troupe de Lassi Tuovi s’offre le droit de défier l’Espagne en quart de finale.

Pour Lauri Markkanen, ce match à 43 points représente la 8e meilleure performance au scoring de l’histoire de l’EuroBasket, à égalité avec Giorgos Kolokithas (1967) et Dirk Nowitzki (2001). C’est déjà le troisième match à plus de 40 points de cet Euro, après les 47 points de Luka Doncic et les 41 points de Giannis Antetokounmpo.

