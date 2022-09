Ce que les Suns attendent de Deandre Ayton

Parce que les Pacers leur ont forcé la main en lui proposant un contrat, les Suns ont prolongé Deandre Ayton pour 133 millions de dollars sur quatre ans. Leur pivot était « protégé » et ils ont attendu une offre extérieure pour s’exécuter. C’est un très beau contrat, mais loin des quelque 200 millions de dollars sur cinq ans que Luka Doncic, Trae Young ou encore Ja Morant et Zion Williamson vont toucher.

Le plus important, pour les Suns, c’est que Deandre Ayton soit toujours là et que cette prolongation de contrat soit le signe que les deux parties souhaitent poursuivre leur aventure ensemble.

« Cet épisode est derrière nous » assure le GM James Jones. « Ce contrat est derrière nous, et on se concentre désormais sur notre manière de l’aider à progresser, et le fait qu’il continue de progresser. On a des idées et des plans pour ça. C’est au staff et à moi de trouver comment l’aider en coordination avec les autres gars. Ils doivent continuer à exploiter leurs capacités. Leur potentiel. Deandre est en forme. Il est en pleine forme. Il a vraiment travaillé sur ce que je qualifierais de ‘choses de second niveau’ et je sais qu’il est impatient de prouver qu’il est meilleur que l’année dernière. »

L’Arizona Central lui demande ce qu’il entend par « choses de second niveau ». Voici ce qu’il réplique : « Ce sont ses réponses. Ses ajustements. Comme des atouts de second niveau : feintes de tirs, tirs à mi-distance, accès au cercle, le « spin move », prendre la balle en tête de raquette et éliminer son adversaire, le pick-and-pop. Tout ce qui est du domaine de second niveau. Des ajustements à ses mouvements de base. Il fait du bon boulot là-dessus. »