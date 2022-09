Feuilleton Kevin Durant : beaucoup de bruit pour pas grand-chose selon James Jones

C’est le genre de rumeurs à même de mettre le bazar dans un vestiaire. Lorsque Kevin Durant a demandé son transfert juste avant le début de la « free agency », tous les yeux se sont rapidement tournés vers Miami et Phoenix. Et forcément, tous les joueurs des deux effectifs sont devenus de potentielles monnaies d’échange.

Plus de deux mois plus tard, rien n’a finalement bougé. Les Nets et Kevin Durant ont revu leurs positions et vont finalement repartir au combat ensemble, en 2022/23.

Aux Suns, l’heure est toujours au désamorçage de ce qu’une telle bombe a pu provoquer chez les fans, dont certains ont pu reprocher au « front office » de Phoenix de ne pas en avoir « fait assez » pour récupérer l’un des meilleurs joueurs de la planète. C’est donc à James Jones, le GM, de clarifier la situation et de rappeler ce qui s’est concrètement passé, à savoir pas grand-chose…

« Nous avons discuté avec Brooklyn de leurs désirs et de ce qu’ils essayaient de faire, mais finalement, je dirais que comme la plupart des équipes, il n’y avait rien à faire », a-t-il ainsi répondu sur le sujet. « Il n’y a pas eu beaucoup de discussions, de discussions approfondies sur le sujet. Je pense que toutes les équipes de la ligue les ont probablement appelés pour prendre la température et voir ce qui semblait faisable. Mais pour ce qui est des discussions et de leur intérêt ? Je dis simplement qu’il n’y a rien à dire ».

Les Nets n’ont jamais négocié sérieusement

Si Phoenix n’a pas insisté, c’est aussi pour une raison simple : Brooklyn a tout fait pour tenter de faire changer Kevin Durant d’avis, respectant dans un premier temps ses envies d’ailleurs en discutant tout de même avec d’autres clubs, sans véritablement avoir l’intention de conclure un accord.

« Parce que Brooklyn voulait garder Kevin Durant à Brooklyn. Et c’est pourquoi il est à Brooklyn et pas dans une autre équipe. En ce qui nous concerne, je comprends. C’est toujours un grand sujet de discussion, mais la chose que les gens oublient, c’est que lorsque vous parlez d’échanges, ou de toute acquisition de joueur, l’équipe qui a le joueur doit être prête à le faire partir. Et donc s’ils ne le bougent pas, ce qu’ils ont fait, ça reste juste une conversation. Ça nourrit aussi un grand intérêt pour les fans de la NBA et les fans de l’équipe en question ».

Entre la prolongation de Deandre Ayton et la non-venue de Kevin Durant, Phoenix s’apprête donc à repartir avec les mêmes forces en présence, et la détermination de retrouver les finales NBA. Même s’il comprend la déception des fans des Suns, James Jones ne s’attarde pas non plus sur leur désarroi.

« Mon objectif est toujours d’essayer de faire ce qui est dans le meilleur intérêt de l’équipe et d’essayer d’améliorer l’équipe. Nous avons fait ces efforts. S’ils aboutissent, tant mieux. Si ce n’est pas le cas, nous avons toujours pour objectif d’améliorer notre équipe. Si cela se fait en interne avec les gars que nous avons, nous sommes très confiants. Je ne fais pas attention à ce que pensent les fans ou les parties extérieures aux conversations, parce qu’ils travaillent avec des informations limitées et incomplètes », a-t-il conclu.