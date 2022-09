Grands favoris pour récupérer Donovan Mitchell, originaire de la ville et désireux de rejoindre un gros marché, les Knicks n’ont toutefois pas réussi à trouver de terrain d’entente avec le Jazz.

Comme l’ont expliqué les « insiders », Danny Ainge a tenté de tirer le maximum de New York, avant finalement de se tourner vers les Cavaliers. Charles Barkley a d’ailleurs demandé à William « World Wide Wes » Wesley, vice-président exécutif de la franchise de « Big Apple », ce qui avait bloqué les pourparlers entre New York et Salt Lake City, et le bras droit de Leon Rose lui a confirmé que c’était l’appétit de la franchise mormone.

« J’ai demandé à Wes pourquoi il n’avait pas fait l’échange pour (Donovan) Mitchell » explique Charles Barkley sur la radio Sirius. « Il m’a répondu : ‘Oh, mec, ne te fie pas aux médias. Ils voulaient notre femme, nos enfants. Nous voulions un accord, évidemment. Mais ils voulaient ma femme, ils voulaient mes enfants, ils voulaient mes petits-enfants. Ils essayaient juste d’arnaquer quelqu’un. Alors on a dit : On va devoir passer notre tour’. Je tire mon chapeau à ces gars parce que vous ne pouvez pas tout donner pour un joueur. J’aime bien Donovan, c’est un très bon joueur. Mais c’est la première fois depuis longtemps que les Knicks ont fait preuve de retenue. »

Selon ESPN, Utah voulait ainsi RJ Barrett, Quentin Grimes, deux premiers tours de Draft non-protégés, deux seconds tours de Draft et deux « swaps » (échanges de choix) en échange de Donovan Mitchell. Les Knicks n’étaient pas très chauds à l’idée de lâcher Quentin Grimes et proposaient Immanuel Quickley à la place. Dans ces conditions, Danny Ainge réclamait alors un troisième tour de Draft non-protégé au premier tour. On comprend que les Knicks aient eu le sentiment que le Jazz en voulait trop…

Néanmoins, Cleveland a de son côté accepté cette grosse contrepartie puisque Donovan Mitchell a rejoint l’Ohio en échange de Lauri Markkanen, Collin Sexton, Ochai Agbaji, trois premiers tours de Draft et deux « swaps ».