Une Luka 1 aux couleurs du Real Madrid ?

Du blanc et du bleu foncé comme couleurs « majeures », des notes de jaune-orangé… Il n’en faudrait pas moins pour y voir une allusion au Real Madrid, premier club pro de Luka Doncic, dans ce nouveau coloris de la Luka 1.

En attendant le verdict, on peut tout de même apprécier les photos de cette nouvelle version, avec cette tige en blanc-bleu clair qui se distingue par ses câbles FlyWire. La languette, sur laquelle le logo du joueur apparaît en jaune, le talon et le col, ressortent en bleu foncé, tandis que des touches de jaune et d’orange complètent la semelle blanche.

Encore un peu de patience pour la date de sortie de ce modèle qui devrait tourner autour des 120 euros.

(Via SneakerNews)

