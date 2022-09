Un aperçu de la Air Jordan 6 « Black Chrome »

Voilà le retour de la Air Jordan 6 ! Toujours soigné par Jordan Brand, le modèle opte cette fois pour un coloris sombre baptisé « Black Chrome ».

On retrouve une tige en nubuck noir avec des lacets, une languette et un col également noirs. Le Jumpman recouvrant la partie supérieure des lacets ressort en gris métal. On retrouve également du gris sur une partie de la semelle intermédiaire, l’ensemble reposant sur une semelle extérieure en noir et bleu glacé.

Sortie prévue pour le 15 octobre au prix de 200 dollars !

