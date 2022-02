Sortie imminente pour la Air Jordan 6 UNC

Les premières images avaient fuité en juin dernier. Huit mois plus tard, la Air Jordan 6 « UNC » est enfin prête à investir le marché mondial ! Le modèle officiellement présenté est habillé d’une tige en nubuck bleu avec des superpositions en cuir blanc et doté de touches noir sur le talon et la semelle intermédiaire.

On note aussi la présence d’une étiquette « Team Jordan » brodée au niveau du talon pour compléter l’ensemble.

La bonne nouvelle, c’est que le modèle va être commercialisé dans moins d’un mois, soit le 5 mars prochain. Beaucoup moins réjouissant, le prix affiché : 210 dollars !

(Via SneakerNews)

—

