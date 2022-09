Vainqueur de la Turquie, l’Espagne affrontera la Lituanie en 1/8e de finale !

La France n’affrontera pas l’Espagne en 1/8 de finale. C’est l’info principale du début d’après-midi puisque les joueurs de Sergio Scariolo se sont assurés la première place du groupe A en s’imposant 72-69 face à la Turquie. Comme les Bleus ne peuvent pas terminer 4e de leur groupe, il n’y aura pas de retrouvailles entre les meilleurs ennemis du basket européen. En revanche, la Turquie pourrait être l’adversaire de l’Equipe de France, tandis que les Espagnols affronteront la Lituanie, vainqueur de la Bosnie. Pas un cadeau…

Dans cette finale du Groupe A, il aura finalement dû attendre le « money time » pour que l’Espagne se débarrasse du sparadrap turc. Pendant 35 minutes, on a assisté à un chassé-croisé permanent avec le duo Osman-Sengun pour répondre aux frères Hernangomez. C’est un bon passage d’Usman Garuba qui avait permis aux Espagnols d’attaquer le dernier quart-temps avec six points d’avance (56-50). Sauf que les Turcs ne vont jamais rien lâcher, au point même de reprendre les commandes grâce à une claquette d’Alperen Sengun (57-56).

La sortie d’Alperen Sengun coûte cher

Très actif, le jeune pivot des Rockets récolte deux fautes bêtes, et il rejoint le banc avec cinq fautes. C’est le tournant du match (59-59). Les Turcs n’ont plus de point d’ancrage à l’intérieur, et l’opportunisme de Cedi Osman ne suffit plus. Surtout que les arbitres sifflent une faute technique sévère à Furkan Korkmaz, coupable d’avoir marché sur la ligne sur une remise en jeu. Lorenzo Brown, très juste, met le lancer et l’Espagne prend deux points d’avance (67-65) à 90 secondes de la fin.

Sengun absent, les Turcs se font piéger au rebond, et Xabi Lopez-Arostegui inscrit un énième panier sur des secondes chances (69-65). L’Espagne n’a plus qu’à gérer son avance, mais elle laisse Osman inscrire un « floater » avec la faute. L’ailier de Cleveland met son lancer, et le suspense est relancé (69-68). Il reste 48 secondes.

Il est d’autant plus relancé que l’Espagne rate un tir casse-croûte en fin de possession. Rebond turc, puis temps-mort avec la possession pour arracher la victoire. Malheureusement pour les Turcs, ils jouent mal la remise en jeu, et Alberto Diaz dévie le ballon sur Shane Larkin. La balle revient à l’Espagne, qui s’impose finalement 72-69 après un dernier échange de lancers-francs.