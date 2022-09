En NBA comme à l’Euro, Nikola Jokic reste Monsieur Propre

Les superstars NBA sortent les gros bras. Avec Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic a lui aussi dû s’employer pour permettre à la Serbie de se défaire d’une équipe d’Israël accrocheuse. Résultat des courses, le pivot a fini meilleur marqueur (29), meilleur rebondeur (11), meilleur passeur (5), meilleur contreur (2) et meilleur intercepteur (4) du match !

Nikola Jokic a été clinique en attaque, ouvrant son compteur par son seul tir à 3-points du match. Hormis ses trois ballons perdus, il aura été presque parfait, à 11/13 aux tirs. Avec son 46 d’évaluation, il fait mieux que Giannis Antetokounmpo face à l’Ukraine (41 points, 43 d’éval).

46 d’évaluation en 30 minutes

Si son coach Svetislav Pesic a insisté sur la nécessité de maintenir tout le monde sous pression, il sait aussi qu’il peut compter sur Nikola Jokic pour faire jouer les autres, et c’est bien là le principal atout de cette équipe.

« Pour parvenir à notre objectif, et gagner quelque chose, ce n’est pas possible uniquement avec Nikola Jokic. Chaque équipe qui gagne à ce niveau a besoin d’autres joueurs, comme Micic, Kalinic, Guduric ou Kuridza. L’équipe reste au-dessus de tout le monde. Jokic connaît son travail et avant tout, il aime essayer de rendre les autres joueurs meilleurs. Parce qu’il sait qu’on ne peut pas gagner quelque chose sans une attaque et une défense collectives », a-t-il déclaré après le match.

Pour assurer sa première place, la Serbie devra battre la Pologne demain soir dans la « finale » du groupe D.