Tornike Shengelia s’exprime à son tour sur l’incident face à la Turquie

Alors que la tension régnait ces dernières heures à Tbilissi, après une rencontre extrêmement tendue entre la Turquie et la Géorgie, durant laquelle Furkan Korkmaz aurait été agressé sur le chemin des vestiaires après son expulsion, il semble que les deux équipes retrouvent progressivement leur concentration.

Ainsi, après Ergin Ataman qui tempérait les menaces de retrait de l’EuroBasket du vice-président de la fédération turque, c’est cette fois Tornike Shengelia, dans le camp opposé, qui a choisi de ne pas ajouter d’huile sur le feu.

Le capitaine emblématique de la Géorgie, blessé à l’épaule droite et forfait pour ce championnat d’Europe, a ainsi publié un communiqué via le compte Instagram de la fédération géorgienne.

« Une situation regrettable s’est déclenchée, de manière abrupte et imprévisible. La manière dont l’incident a été géré est regrettable, les deux camps auraient pu éviter ces débordements. D’un côté, nous aurions pu réagir différemment et ne pas laisser nos émotions prendre le dessus. Nous aurions dû prendre sur nous, et ne pas réagir aux provocations » a-t-il déclaré, avant d’assurer que le camp turc n’était pas non plus exempt de tous reproches. « Mais d’un autre côté, il aurait été préférable que le conflit, quand celui-ci a débuté, ne dépasse pas les limites du terrain. Ce n’est pas une bonne idée de dire aux joueurs adverses, devant leurs amis et leurs familles, et devant des milliers de fans, de poursuivre le conflit dans le tunnel. […] Par ailleurs, les déclarations faites dans les médias par le camp turc ont dépeint une image très différente de la situation, ce qui a eu pour effet de créer une forte animosité de la part des supporters turcs envers nous, et nos familles. Une animosité qui a pris la forme de messages agressifs, et même de menaces de mort » a ainsi conclu l’ancien joueur du CSKA Moscou…