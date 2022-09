Télévision | LeBron James et Drake poursuivis par l’ancien président du syndicat des joueurs en NBA

Cela faisait longtemps que le nom de Billy Hunter ne circulait plus dans le monde de la NBA. L’ancien président du syndicat des joueurs avait été viré et son mandat (1996-2013) avait été terni par des pratiques douteuses.

Quelques années après cet épisode, le revoilà dans une affaire judiciaire. Cette fois-ci, il accuse LeBron James, ainsi que les rappeurs Drake et Future, de lui avoir volé une priorité intellectuelle et d’après le New York Post, il réclame notamment 10 millions de dollars de dommages et intérêts !

Pourquoi ? Le basketteur et les deux artistes ont produit un documentaire, « Black Ice », sur une ligue de hockey réservée aux noirs au début du XXe siècle, qui sera projeté au festival international de Toronto, le 10 septembre.

Comme souvent pour des documentaires, LeBron James et compagnie ont pris comme référence un ouvrage sur la question. En l’occurrence, Black Ice : The Lost History of the Colored Hockey League of the Maritimes, 1895 to 1925, de George et Darril Fosty.

Mais Billy Hunter prétend qu’il a acheté les droits intellectuels sur ce sujet, en 2019, après avoir payé 265 000 dollars aux auteurs du livre. En clair, dès qu’un film sort sur cette ligue de hockey, il faut passer par l’ancien dirigeant du syndicat des joueurs. Ce que LeBron James n’a pas fait. De plus, Billy Hunter a également introduit les noms des auteurs dans sa poursuite judiciaire puisqu’il estime qu’ils n’ont pas respecté leur accord avec lui.

George et Darril Fosty avancent de leur côté qu’ils n’ont pas violé l’accord avec Billy Hunter car le film produit par LeBron James n’est pas une « œuvre de fiction », mais un documentaire. Évidemment, Billy Hunter réfute cet argument, l’estimant de mauvaise foi. LeBron James et Drake n’ont, eux, pour l’instant pas commenté cette affaire.