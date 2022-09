Patrick Beverley, Lonnie Walker IV, Juan Toscano-Anderson, Thomas Bryant et même Darvin Ham… Sans recruter de superstars, les Lakers ont tout de même été l’un des principaux animateurs de cette intersaison. Autant d’arrivées appréciées par un ancien de la maison, Byron Scott. « Ils avaient besoin de jeunesse », juge l’ex-coach des Californiens (2014-2016), avant d’ajouter : « Mais le sujet brûlant est toujours ce qu’ils vont faire avec Russ. »

Lui-même, que ferait-il dans le dossier Russell Westbrook ? L’ancien technicien des Nets, des Hornets ou des Cavs considère que la question aurait dû être traitée dès la saison passée, au moment du recrutement du meneur : « Frank (Vogel) aurait dû avoir une conversation franche avec Russell et lui dire : ‘Tu sais quoi ? Je vais te faire sortir du banc, comme ça tu pourras être Russ’. »

Et ainsi, selon lui, dominer les cinq de remplaçants adverses sans que la question de sa complémentarité avec LeBron James et Anthony Davis ne soit autant posée. On rappelle que cette option de convertir Russell Westbrook en 6e homme avait été discutée au sein du staff Frank Vogel. Ce dernier, qui aurait payé ses difficultés à gérer cette situation, s’était même passé de son meneur titulaire lors de certaines fins de rencontres.

« Ils ont essayé de forcer cette situation à fonctionner, c’était le chaos dès le début », poursuit aujourd’hui Byron Scott. « Et Anthony (Davis) n’était pas en assez bonne santé pour qu’il y ait une quelconque cohésion ou alchimie entre ces trois-là. J’espère que cette année, ils seront en bonne santé et qu’ils se sont préparés pour la saison, la présaison et le reste. Parce que je pense que ces gars-là, ensemble, pourraient être performants. »

Le coach, selon qui Darvin Ham doit continuer d’insister sur l’enjeu collectif de la défense, prévient toutefois : « Mais ça ira dans un sens ou dans l’autre, ce sera vraiment bon ou vraiment mauvais, pas d’entre-deux. »