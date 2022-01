Frank Vogel avait le feu vert de ses dirigeants pour se passer de Russell Westbrook dans le « money time »

La séquence a été éclipsée par le 10 000e rebond en carrière capté par LeBron James. Pendant que la Crypto.com Arena saluait sa légende, Malik Monk faisait plus discrètement son retour sur le parquet en remplacement de Russell Westbrook. Il restait un peu moins de quatre minutes à jouer dans le quatrième quart-temps dans ce match face aux Pacers et le public californien n’allait pas revoir le meneur des Lakers en jeu.

C’est sans doute la première fois cette saison que Frank Vogel décide de se passer de sa vedette alors que le sort du match n’est pas encore scellé. ESPN nous apprend que ses dirigeants lui avaient donné le feu vert pour le faire bien en amont. « Tu dois faire ce qu’il faut (pour gagner) », aurait été en substance le message des équipes dirigeantes au coach, qui s’interrogerait depuis des semaines sur l’impact potentiel d’une telle décision sur le joueur.

Questionné après la rencontre sur ce choix, qui allait forcément être très commenté, Frank Vogel ne s’est pas étendu : « J’ai fait jouer les gars dont je pensais qu’ils allaient nous faire gagner. » Russell Westbrook n’en faisait pas partie cette nuit.

Malgré un très bon 4/6 derrière la ligne à 3-points et un seul ballon perdu, le meneur a connu une nouvelle sortie compliquée dans l’ensemble. Il a montré ses difficultés à finir tant près du cercle qu’avec des shoots pourtant ouverts autour de la ligne des lancers-francs. Il s’est ainsi contenté de 14 points avec un maigrichon 5/17 aux tirs et un -18 au score lorsqu’il était en jeu (seul LeBron James a fait pire avec -20).

Rien de personnel selon Carmelo Anthony

Le MVP 2017 a encore affiché pas mal de laxisme en défense, à l’image de sa très mauvaise couverture sur la pénétration de Caris LeVert à sept minutes de la fin, alors que le staff avait pourtant insisté sur le fait d’orienter le joueur des Pacers sur la gauche, ou d’un repli défensif on ne peut plus douteux sur la possession suivante, terminée par une contre-attaque facile de Jeremy Lamb.

Interrogé lui aussi sur ce choix par les journalistes, LeBron James, après une longue hésitation, a préféré répondre à la question par une question. « Vous avez suivi sa carrière ? Vous pensez que ça dérangerait Russ de ne pas jouer la fin d’un match ? », a formulé le « King », suggérant que oui.

La preuve, Russell Wesbrook, qui ne s’est pas présenté à la presse, aurait quitté son vestiaire lorsque ses coéquipiers finissaient de se doucher et aurait renoncé à toute discussion d’après-match avec l’équipe.

« Je ne pense pas que ce soit quelque chose de personnel », a tenté de relativiser Carmelo Anthony, qui a lui-même dû faire des ajustements de ce genre ces dernières années. « C’est juste quelque chose auquel il n’est pas habitué. On pourrait penser que quelqu’un comme lui serait sur le terrain. Mais selon le rythme d’un match, il y a des moments où je ne suis pas en jeu, ou d’autres ne le sont pas non plus. […] C’est frustrant, je peux vous le dire, pour un joueur qui essaie de faire les choses de la bonne façon. C’est nouveau pour lui, c’est un nouvel environnement. Nous devons l’aider à traverser cette épreuve. »

Et vite si possible, car les Lakers démarrent un « road trip » très dangereux à l’Est (Magic, Heat, Nets, 76ers, Hornets et Hawks) avec un bilan comptable (22 victoires – 23 défaites) déjà très limite.