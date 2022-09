Dennis Schroder s’engage avec Puma

L’info est signée Nick DePaula d’ESPN : Dennis Schröder a signé un contrat avec Puma pour la création de ligne de vêtements et de chaussures.

À 28 ans et malgré deux dernières saisons compliquées, le meneur prouve actuellement à l’EuroBasket qu’il a encore tous les atouts pour être un joueur sur lequel compter, en Europe ou en NBA.

Si on ne sait pas encore de quoi son avenir en NBA sera fait, Puma a décidé de miser sur lui en lui faisant signer un contrat sponsoring, pour une ligne de vêtements et de chaussures. La marque a sans doute étudié l’impact potentiel qu’il pourrait avoir sur le marché allemand en plus de bénéficier d’une exposition mondiale à travers la NBA. De plus, le joueur est un vrai fan de sneakers !