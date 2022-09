Une opposition amicale entre Victor Wembanyama et Scoot Henderson ?

Alors qu’il fait partie du groupe France élargi mais qu’il a dû déclarer forfait pour l’EuroBasket avec les A, Victor Wembanyama est en préparation avec son club de Boulogne-Levallois ces jours-ci.

Bien protégé des médias depuis sa fameuse performance à la Coupe du monde des moins de 19 ans il y a maintenant plus d’un an, Victor Wembanyama pourrait ressurgir sur le devant de la scène, si l’on en croit la rumeur ébruitée par Rafael Barlowe, un spécialiste de la Draft.

Selon ce dernier, un match amical entre le club francilien de Victor Wembanyama et le G-League Ignite pourrait avoir lieu au mois d’octobre prochain à Las Vegas, ce qui serait assez exceptionnel pour une équipe française plutôt habituée à l’anonymat, surtout en préparation…

Cela permettrait en tout cas une confrontation des plus excitantes entre le pivot français et Scoot Henderson, le jeune prodige américain également attendu très haut à la prochaine Draft. Ce sera aussi l’occasion de voir Hugo Besson, drafté par les Bucks, et coéquipier de Victor Wembanyama chez les Mets.

Ce weekend, la dernière pépite tricolore s’est dégourdie les jambes du côté de Vannes pour un petit tournoi qui réunissait également les équipes de Nanterre (son ancien club) et du Mans.

En finale face aux Sarthois, Victor Wembanyama a mis les petits plats dans les grands avec une performance à 17 points (à 6/10 aux tirs, dont 2/4 à 3-points), plus 5 rebonds en 16 minutes seulement. Avec une impression de facilité qui laisse rêveur…

Une mobilité et une dextérité rares chez un joueur de 2m20