C’est Alperen Sengun qui décroche la première place du Top 10 de la FIBA pour la quatrième journée de l’EuroBasket 2022, mais Luka Doncic et Thomas Heurtel sont sur le podium avec leurs offrandes respectives, par-dessus l’épaule et entre les jambes. Pour le 3-points de Mike Tobey et le dunk de Vincent Poirier.

On apprécie aussi le gros dunk de Kendrick Perry ou l’abattage de Franz Wagner, à la passe et au contre.