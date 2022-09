Marcus Smart salue le professionnalisme de Jaylen Brown

Finalistes malheureux, les Celtics font toutefois partie des équipes qui semblent avoir particulièrement réussi leur intersaison, renforçant leur effectif avec les arrivées de Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari, qui s’est toutefois blessé au ménisque du genou en pleine préparation pour l’EuroBasket 2022.

Dans la foulée, la franchise du Massachusetts a également animé les rumeurs, notamment au sujet d’un blockbuster deal qui aurait impliqué Jaylen Brown (et Marcus Smart) du côté de Boston et Kevin Durant du côté de Brooklyn.

Il n’en a finalement rien été, Boston n’ayant pas l’intention de chambouler son roster tandis que la situation s’est arrangée dans le même temps chez les Nets. Principal concerné, Jaylen Brown ne s’est pas laissé affecter par ces bruits de couloirs. Une attitude que Marcus Smart a visiblement appréciée.

« Il a très bien géré la situation », a déclaré le meilleur défenseur de l’année. « Il se balade avec un sourire sur le visage. En fait, nous n’en avons même pas parlé lorsque nous étions ensemble. Nous avons juste parlé de la saison à venir et de la façon de nous préparer, mais il a été génial. Il gère la situation de la manière la plus professionnelle possible. Je conseille à tout le monde de ne pas oublier qu’il s’agit d’abord d’un business ».

Bientôt prêt pour les retrouvailles du « training camp »

Jaylen Brown s’est contenté de rester professionnel en se projetant jusqu’au bout avec les Celtics tant qu’aucun accord officiel entre Boston et Brooklyn n’allait être trouvé. Si les rumeurs de ce genre sur de gros échanges peuvent s’avérer déstabilisantes, Marcus Smart voit quant à lui le problème de la façon opposée.

« Quand tu fais des affaires, les considérations personnelles doivent être mises de côté et ne doivent pas être le problème, donc vous ne pouvez pas voir les choses comme ça. Si ton nom est mentionné dans les pourparlers pour un échange, je le considère comme un compliment. Ça signifie que les équipes vous veulent. C’est une bonne chose. Si ton nom n’apparaît nulle part, c’est là que c’est problématique, parce que ça veut dire que personne ne te veut. C’est comme ça que je vois les choses et c’est comme ça que les gens devraient les voir. C’est difficile, je le comprends, mais ce n’est pas parce que c’est sur le point d’arriver que ça va se passer comme ça, » a-t-il ajouté.

En attendant de retrouver son équipe au complet pour le « training camp », excepté Danilo Gallinari, Marcus Smart continue de soigner sa cheville, celle qui l’a empêché d’évoluer à 100% lors des dernières Finals NBA.

« Ma cheville va mieux, elle est encore en train de guérir, donc je fais avec. Je lui donne juste autant de repos que possible, mais je suis définitivement de retour sur le terrain, dans l’action », a-t-il confié. « Je fais tout ce que je peux pour être prêt pour la prochaine saison et pour aller plus loin. Je suis assez proche (de 100 %), mais nous ne sommes qu’en septembre, ce n’est pas le moment d’être dans la forme de mai/juin. Donc j’essaie de ne pas trop m’emballer, mais je suis vraiment proche de ma meilleure forme et je fais ça depuis ma neuvième saison. Je sais donc exactement ce dont j’ai besoin pour me préparer et je serai là pour la reprise ».