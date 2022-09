AmeriCup : Team USA stoppé par… la pluie !

Les Américains avaient à cœur de se racheter face au Venezuela après avoir perdu leur match d’ouverture face au Mexique (73-67). Les coéquipiers de Norris Cole avaient d’ailleurs très vite pris le large afin de se faciliter la tâche, jusqu’à mener 48-21 après vingt minutes de jeu.

Mais c’était sans compter sur les fortes de pluies qui ont balayé la région de Recife ce week-end, au point de traverser le toit du Geraldo Magalhães Sports Gymnasium (plus connu sous le nom de Geraldao Arena). Comme la sécurité des joueurs n’était plus assurée en raison du parquet glissant, le match n’a pas pu reprendre.

Match reporté à mardi

La gestion de la FIBA n’a pas été exemplaire puisque les deux équipes ont dû attendre plusieurs heures avant que le report du match à une date ultérieure ne soit officiellement acté. Pire encore, deux autres matchs de la compétition (République Dominicaine – îles Vierges et Argentine – Porto Rico) ont pu se tenir sans problème dans la même enceinte plus tard dans la journée !

Quant à la fin de la rencontre entre Team USA et le Venezuela, elle a été finalement fixée à mardi, et pour cause, les deux équipes rejouent dès aujourd’hui, face au Mexique pour le Venezuela et au Panama pour les Américains. Heureusement, les quarts de finale n’auront lieu qu’à partir de jeudi.