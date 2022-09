Les Blazers donnent sa chance à Olivier Sarr

Contrairement à Yves Pons, qui a décliné une invitation des Nets pour rejoindre l’Asvel, Olivier Sarr a décidé de jouer sa carte NBA à fond, puisque ESPN annonce que l’ancien intérieur de Kentucky décroche un contrat non garanti de type Exhibit 10 avec les Blazers. C’est une invitation au camp d’entraînement, et ce type de contrat permet aux Blazers d’avoir les droits sur le joueur en G-League.

Ce sera compliqué d’intégrer le roster définitif des Blazers, mais le Français a prouvé l’an passé, au Thunder, qu’il pouvait réaliser de belles choses. On se souvient de son passage de cinq matches à 14.8 points, 7.4 rebonds et 1.4 contre de moyenne, à 63% aux tirs et 54% à 3-pts, en 30 minutes de jeu !

Cet été, il avait participé à un camp de « free agents » des Lakers puis il avait rejoint l’équipe de summer league des Suns.