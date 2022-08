Yves Pons a préféré l’Asvel à une invitation au camp des Nets

Signé en « two-way contract » la saison passée avec Memphis, Yves Pons n’a pas beaucoup vu le parquet avec l’équipe première. Seulement 70 minutes de jeu au total réparties en 12 matchs de saison régulière. Trop peu pour espérer faire son trou dans un roster de haut niveau.

Depuis que les Grizzlies ont décliné sa « qualifying offer » à 1.58 million de dollars pour 2022-2023, Yves Pons est devenu free agent. Faute d’opportunité concrète en NBA, le Français a donc décidé de rejoindre l’Asvel de Tony Parker.

« Je ne pouvais pas me permettre d’attendre sans la certitude que j’allais avoir un contrat NBA. La seule chose qu’on m’a proposée à Brooklyn, c’est un contrat qui ne me permettait que de faire le camp d’entraînement avec les Nets avant de basculer en réserve. Je ne suis pas un joueur de G-League. J’ai toujours dit à mon agent que je ne ferais jamais de vieux os dans cette division. C’est hors de question de passer une année entière là-bas. Je préfère jouer en Europe pour jouer du « vrai basket », a-t-il expliqué à La Provence.

La NBA reste son objectif

En Europe, c’est la situation parfaite pour lui de se relancer, avec notamment la perspective d’évoluer aux côtés de grands joueurs et de se montrer en Euroleague.

« Il fallait absolument que ce soit dans un club d’Euroleague », a-t-il précisé au sujet de son choix de rejoindre l’Europe. « J’avais d’autres opportunités en Australie, en Espagne et en France. Mais l’Asvel était le choix parfait. C’est la meilleure équipe de France ».

Même s’il n’a que très peu eu l’occasion d’y faire ses preuves, Yves Pons garde la NBA comme objectif pour la suite de sa carrière.

« J’ai goûté à mon rêve, mais je ne dis pas au revoir à la NBA. L’Europe, pour moi, c’est simplement un autre chemin, l’histoire de quelques saisons pour me servir de tremplin. Faire carrière en Euroleague est l’objectif de beaucoup de gens, mais ce n’est pas le mien. Mon but, c’est de faire carrière en NBA. J’ai signé deux ans à l’Asvel avec une clause qui me permet de rejoindre la NBA si une bonne opportunité se présente ».

Ailier doté de grosses qualités athlétiques, il espère pouvoir marquer l’Euroleague de son empreinte par sa défense agressive. C’est aussi par là que son potentiel retour en NBA passera…

« Sur le plan défensif, je veux être un chien ! Je ne peux pas le dire autrement (rires). Je dois être l’un des meilleurs défenseurs en Euroleague, c’est mon objectif principal. Je veux être le gars que les adversaires ne veulent pas voir défendre sur eux. C’était déjà ma réputation en Equipe de France de jeunes et je veux retrouver ça. En attaque, je dois gagner en agressivité, ne pas hésiter à prendre mes décisions rapidement ».