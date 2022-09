Voyage NBA | Le programme complet du Jordan Tour II

En mars dernier, une quarantaine de fans de Michael Jordan profitait de la réouverture des frontières aux Européens pour participer au premier Jordan Tour, un séjour inédit de 10 jours pour marcher sur les traces de Michael Jordan. Un séjour inoubliable pour tous ceux qui y ont participé.

Face à la forte demande (déjà 20 inscrits !), Hardwork Trip et Basket USA ont décidé de proposer un deuxième Jordan Tour, et pour fêter le plus célèbre des numéros 23 en 2023, le programme sera encore plus exceptionnel avec trois matches NBA, trois visites d’université, des visites guidées dans des endroits mythiques, et bien sûr des « fan expérience » exceptionnelles avec la possibilité de jouer sur un terrain NBA. Cette année, on était même sur le terrain à l’entrée des joueurs.

En 2023, Hardwork Trip vous propose un séjour qui débutera à Washington pour visiter le Capitole, la Maison Blanche, le campus de Georgetown avec un match des Wizards face aux Nuggets du MVP Nikola Jokic. Ensuite, direction le campus de North Carolina puis de Duke, en passant par Charlotte ou encore la Laney High School à Wilmington. Ce sera, comme la saison passée en pleine March Madness, avec la possibilité de voir les Mavericks de Luka Doncic et les Lakers de LeBron James !

Mieux, on propose même un autre séjour à Chicago avec deux matches, dont celui contre les Lakers et un autre des Bulls face aux Grizzlies de Ja Morant.

JORDAN TOUR 2

C’est quand ? Du 21 mars au 31 mars 2023

Combien ça coûte ? 3 850 euros (transport, hébergement, places, et fan expérience compris)

Combien de matches ? Trois matches NBA : Wizards – Nuggets ; Hornets – Mavericks et Bulls – Lakers.

Est-ce que les places sont limitées ? 45 places seulement, car on va se déplacer avec un bus privé avec chauffeur + un vol intérieur

Des surprises ? Plein ! Avec un hoodie et un T-shirt collector pour immortaliser le séjour, des rencontres, des visites…

CHICAGO TRIP

C’est quand ? Du 28 mars au 4 avril 2023

Combien ça coûte ? 1 790 euros (transport, hébergement, places, et fan expérience compris)

Combien de matches NBA ? Deux : Bulls – Lakers et Bulls – Grizzlies

Est-ce que les places sont limitées ? 30 places seulement.

